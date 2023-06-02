"ميتا" تباغت "أبل" وتكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي

عرض رئيس شبكة "ميتا" مارك زوكربيرغ، الخميس، خوذة جديدة للواقع الافتراضي، قبل أيام من مؤتمر سنوي يتوقع مراقبون أن تكشف خلاله الشركة المنافسة "أبل" عن أولى خوذها للواقع الافتراضي.

وكتب مارك زوكربيرغ عبر حسابيه على فيسبوك وإنستغرام، في توضيح مرفق بمقطع فيديو يُظهر هذه الخوذة الجديدة من سلسلة "كويست"، "إليكم ميتا كويست 3، أول خوذة موجهة للعامة مع واقع مختلط بالألوان عالية الدقة".

يتيح الواقع المختلط الانتقال من الواقع الافتراضي، الذي يغمر المستخدم في عالم افتراضي، إلى الواقع المعزز، حيث تظهر عناصر افتراضية متراكبة على بيئته الحقيقية.