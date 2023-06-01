أوبو تطلق نظارات الواقع المختلط المخصصة للمطورين

قال يي زوو، رئيس تقنيات الواقع الممتد لدى أوبو في بيان: "لقد كشف الابتكار على مر السنين عن الإمكانات الهائلة لتقنيات الواقع الممتد، وأحدث ثورة كبيرة في كيفية تفاعل واستخدام تلك التقنيات، وعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات.

وأضاف أنه من بين هذه التقنيات، يظهر لنا الواقع المختلط وذلك لقدرته على دمج العالم الافتراضي والواقعي بسلاسة، وإطلاق العنان لخيال لامحدود.

وتعتبر نظارات الواقع المختلط أحدث ابتكارات أوبو في هذا المجال، والتي تأتي مدعمة بالتقنيات التي يحتاجها مطورو منصة Snapdragon Spaces.