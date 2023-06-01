أوبو تطلق نظارات الواقع المختلط المخصصة للمطورين
أعلنت شركة أوبو عن نظارات الواقع المختلط المخصصة للمطورين، خلال معرض العالم المعزز 2023.
وتعد النظارة أحد أهم وأحدث الأجهزة في مجال الواقع المختلط، حيث تعتبر الحل الأمثل للمطورين لتصميم وعرض تجارب الواقع المختلط باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات.
تتوقع أوبو زيادة في استخدام تقنيات الواقع الممتد، باعتبار أن الواقع المختلط يعد أكثر الأساليب القابلة للتطبيق.
وستتوفر نظارات الواقع المختلط من أوبو ضمن مجموعة أدوات المطورين الخاصة بمنصة Snapdragon Spaces في الصين، وذلك لتعزيز الابتكار ضمن تطبيقات الواقع المختلط ولجذب المزيد من المطورين إلى هذا المجال ودفع حدود تقنية الواقع الممتد.
قال يي زوو، رئيس تقنيات الواقع الممتد لدى أوبو في بيان: "لقد كشف الابتكار على مر السنين عن الإمكانات الهائلة لتقنيات الواقع الممتد، وأحدث ثورة كبيرة في كيفية تفاعل واستخدام تلك التقنيات، وعزز إمكانية الوصول إلى المعلومات.
وأضاف أنه من بين هذه التقنيات، يظهر لنا الواقع المختلط وذلك لقدرته على دمج العالم الافتراضي والواقعي بسلاسة، وإطلاق العنان لخيال لامحدود.
وتعتبر نظارات الواقع المختلط أحدث ابتكارات أوبو في هذا المجال، والتي تأتي مدعمة بالتقنيات التي يحتاجها مطورو منصة Snapdragon Spaces.