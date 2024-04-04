بياناتك الخاصة سلعة للمقايضة بين فيسبوك ونتفليكس

في تطور جديد، هناك تقارير تفيد بأن خدمة البث المباشر نتفليكس دفعت مبلغًا قدره 100 مليون دولار لشركة التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك، مقابل الوصول إلى الدردشة الخاصة والرسائل لجميع مستخدميها.

وزعمت التقارير أنه بحلول عام 2013 بدأت نتفليكس الدخول بسلسلة من اتفاقيات مع فيسبوك بما وصف باتفاقية Inbox API، التي سمحت لنتفليكس بالوصول البرمجي إلى صناديق البريد الوارد الخاصة بمستخدمي فيسبوك، وقراءة الرسائل الخاصة بهم.

في مقابل ذلك، كانت تقدم تقريرًا مكتوبًا كل أسبوعين إلى فيسبوك يوضح الأعداد اليومية لعمليات إرسال التوصيات ونقرات المستخدمين في نتفليكس.

وأشارت التقارير أيضًا إلى أنه ليس لغزًا كبيرًا كيف تطورت هذه الشراكة الوثيقة، ومن كان المشرف عليها. فمن عام 2011 إلى عام 2019، جلس الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس في مجلس إدارة فيسبوك وأدار هذا الموضوع شخصيًا.

علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن منصة نتفليكس زادت إنفاقها الإعلاني على فيسبوك إلى حوالي 150 مليون دولار سنويا، بحلول أوائل عام 2019.

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