نصائح تحميك من هجمات البرامج الضارة على فيسبوك في رمضان

يستخدم مجرمو الإنترنت البرامج الضارة لشن هجمات على المستخدمين وموظفي الشركات في المناصب العليا أو الموارد البشرية أو التسويق الرقمي؛ بهدف اختراق حساباتهم على فيسبوك بنسخته العادية ونسخة بزنس.

طريقة شن الهجمات

يستخدم مجرمو الإنترنت نسخة من البرامج الضارة من عائلة Ducktail لاستهداف مستخدمي فيسبوك، حيث يتم ذلك عبر إرسال أرشيفات البرامج الضارة إلى ضحاياهم المحتملين، ولتقليل الشكوك، تأتي الأرشيفات محملة بالطعم في شكل صور وملفات فيديو قائمة على موضوع ما يتم تداوله بكثرة.

وتم العثور على أحدث حملة من هذا القبيل باستخدام أسماء كبار اللاعبين في صناعة الأزياء لإرسال أرشيفات تحتوي على صور لعناصر من الملابس كطعم.

وتحتوي هذه الأرشيفات على ملفات قابلة للتنفيذ مخفية باستخدام أيقونات PDF وأسماء ملفات طويلة جدًا، لتجنب تعرف المستخدمين على امتداد "EXE". كما يتم أيضًا اختيار أسماء الملفات بعناية للتأكد من ملاءمتها لضمان إغراء المستخدمين للنقر عليها.

وبمجرد قيام المستخدمين بالنقر فوق هذه الملفات المقنعة، يتم تنزيل البرنامج الضار على الجهاز المستهدف.