تطوير تقنية جديدة لعلاج التهاب المفاصل
يقوم فريق من الباحثين بتطوير تقنية جديدة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي من خلال جهاز تعديل عصبي.
وتهدف هذه التقنية إلى الاستفادة من ازدياد تقدير التداخل بين الجهاز العصبي والجهاز المناعي لتوفير علاج جديد للأمراض الالتهابية.
وصمم باحثون من شركة SetPoint Medical جهاز التعديل العصبي الجديد لتتم زراعته في العصب المبهم الأيسر لعنق الرحم، في إجراء يتم عبر العيادات الخارجية.
ويحفز العصب بالنبضات الكهربائية. والفكرة هي أن هذا يمكن أن يعمل على تهدئة العمليات الالتهابية التي تساهم في التهاب المفاصل الروماتويدي.
ويحدث هذا الأمر دون عيوب كبت المناعة التي يمكن أن تنشأ مع العلاجات الدوائية التقليدية للحالة، وفق ما أورده موقع "medgadget" التقني الطبي.
وتلقت الشركة تمويلًا بقيمة 145 مليون دولار، وهي تسجل المرضى حالياً في دراسة RESET-RA، التي تهدف إلى اختبار إمكانات هذه التقنية في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.
وقال الدكتور مورثي سيمهامبهاتلا، الرئيس والمدير التنفيذي في الشركة: "يشمل علاج التهاب المفاصل الروماتويدي عادةً الأدوية البيولوجية، ويمكن أن يكون لهذه العلاجات آثار ضارة خطيرة".
وأضاف أن "ما يقرب من 30-40٪ من المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية البيولوجية لا يستجيبون بشكل كافٍ لهذه الأدوية أو لا يتحملونها".
وأوضح أن "امتثال المريض وتكاليف العلاج يمثلان تحديًا أيضًا. وهناك حاجة كبيرة لخيارات علاجية جديدة لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي تكون أقل تثبيطًا للمناعة وأكثر فاعلية".
ولفت إلى أن "العلاجات الحالية للأمراض الالتهابية تعمل عن طريق التدخل في الجوانب الرئيسية للاستجابة المناعية الفطرية أو التكيفية".
ويرى أنه "يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية فعالة في تقليل الضرر الناجم عن الالتهاب، ولكنها تؤدي إلى كبت المناعة مع مخاطر الإصابة بالعدوى الشديدة والسرطان".
وخرجت SetPoint Medical بفكرة خفض الالتهاب بطريقة جديدة، بناءً على اكتشاف رد فعل مناعي عصبي فطري يساعد الجسم على التنسيق والسيطرة على الالتهاب الجهازي.
وتابع الخبير: "درسنا أفضل السبل لتحفيز العصب المبهم لعلاج أمراض المناعة الذاتية المزمنة، ونشير إلى هذا النهج باسم (تعديل المناعة العصبية)".
وأردف: "أدت أبحاثنا المبكرة قبل السريرية والسريرية إلى تطوير منصة علاج SetPoint، يتم تقييمها حاليًا في التجارب السريرية لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي".
وأكد أن "الأمراض الالتهابية المزمنة الأكثر شيوعاً مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، تشترك جميعها في سمة مشتركة، حيث تتميز بالتهاب الأنسجة الضار الذي لا يحل بسهولة، ولكنه يؤدي بدلاً من ذلك إلى مزيد من الالتهاب".
وتم تصميم نهج تعديل المناعة العصبية الخاص لكسر هذا النوع من الحلقة المفرغة، بحسب الدكتور مورثي.
وتشمل الأمراض المزمنة الأخرى التي يسببها الالتهاب، والتي قد تستفيد من هذا النوع من العلاج، مرض كرون والتهاب القولون التقرحي والصدفية والتهاب المفاصل الصدفي والتصلب المتعدد.