خفضت الإنتاج لقلة الطلب.. هل فشلت أبل مع "Vision Pro"؟

انخفاض الطلب

وخفضت شركة أبل طلبات شراء "Vision Pro" حتى قبل إطلاقها خارج الولايات المتحدة. وتزعم التسريبات أن الشركة تأمل الآن بيع حوالي 400 ألف إلى 450 ألف وحدة فقط في عام 2024، بينما كانت تتوق بيع 700 ألف إلى 800 ألف وحدة.

بذلك، انخفض الطلب على "Vision Pro" التي يبلغ سعرها 3500 دولار إلى أقل بكثير مما كانت تتوقعه الشركة.

وفي مواجهة الانخفاض غير المتوقع في البيع، تعمل شركة أبل الآن على تعديل خريطة طريق سماعات الرأس الخاصة بها، ما قد يدفع مستقبل سماعة رأس الواقع المختلط منخفضة التكلفة إلى ما بعد عام 2025 إن استمرت.

ولقد أذهلت "Vision Pro" من أبل المستخدمين الأوائل إلى حد كبير نظرًا لبراعتها التقنية، ولكن ذلك لم يكن كافيًا للاحتفاظ بها، بحيث قام الكثير منهم بإرجاعها.