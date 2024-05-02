قبل إطلاقه بأيام.. تعرف على ما يحمله الجيل السادس من "iPad Air"
من المرتقب أن تكشف شركة "أبل" الأمريكية خلال حدث "Let Loose"، الذي ستعقده في الـ7 من شهر أيار/مايو الجاري، نهاية الأسبوع المُقبل، عن الجيل السادس من "iPad Air"، بحسب التسريبات.
الحجم
من المتوقع أن تقدم "أبل" الجيل السادس من "iPad Air" بحجمين، طراز عادي مقاس 11 بوصة وطراز كبير مقاس 12.9 بوصة.
وأشار تقرير حديث إلى أن طرازات "iPad Air" ستستمر في عرض لوحة "LED" عادية، التي تسميها "أبل" شاشة "Liquid Retina"، رغم أنها باهظة الثمن.
ويبدو أن "أبل" قد تلتزم بألواح "LED" العادية للحفاظ على تكلفة التصنيع تحت السيطرة، ومن المرجح أن يقتصر معدل التحديث على 60 هرتز فقط، وأن تبقى الحواف في الموديلات المقبلة متطابقة مع الجيل الخامس من "iPad Air".
الألوان
تشتهر "أبل" باستخدام ظلال الألوان النابضة بالحياة لجهاز "iPad Air"، وهو أمر من المرجح أن يستمر، ومن المتوقع أيضًا أن تأتي طرازات "iPad Air" القادمة بتصميم معدني مميز، وزر تشغيل مزود بمعرف "Touch ID" مدمج، ومنفذ "USB-C"، وإعداد مكبر صوت رباعي.
كاميرا سيلفي للمناظر الطبيعية
من المرجح أن تقوم "أبل" بنقل كاميرا الصور الشخصية من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي، وذلك لتمكين تجربة مكالمات فيديو أكثر سلاسة.
وعلى الرغم من التغيير في الموضع، فمن المرجح أن تبقى مواصفات الكاميرا كما هي، ومن المتوقع أن يقدم جهاز "iPad Air" مستشعرًا بدقة 12 ميغابكسل، وأن يحتوي أيضًا على كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل.
التخزين
يعد جهاز "iPad Air" الحالي المزود بشريحة "M1" قويًا بالفعل، ومع الطراز القادم، من المرجح أن تقوم "أبل" بترقية الشريحة إلى "M2"، مما يوفر تعزيزًا كبيرًا للأداء في قسم وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والذكاء الاصطناعي.
كما أنه مع جهاز "iPad Air" المرتقب، قد تقدم "أبل" مساحة تخزين 128 غيغابايت على الطراز الأساسي، بالإضافة إلى 8 غيغابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي "RAM".
ومن المفترض أن تساعد الكمية الإضافية من مساحة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي الجهاز على التعامل مع ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة، والتي سيتم الكشف عنها في حدث "WWDC" من العام الجاري.
واشتهرت "أبل" باستخدام أنواع تخزين "PCIe" السريعة، ولن يكون الجيل السادس من "iPad Air" مختلفًا، وعلى عكس الطراز السابق، حيث يقتصر التخزين على 256 غيغابايت فقط، قد يوفر الطراز القادم ما يصل إلى 1 تيرابايت من التخزين.
البطارية
من المتوقع أن يحتوي كلا الطرازين من "iPad Air" على بطارية أكبر، ربما مع دعم الشحن الأسرع، ومع الشريحة الأكثر كفاءة، يمكن أن توفر للطرازين عمرًا أفضل للبطارية، وكما هو الحال مع هاتف "آيفون"، قد تستخدم "أبل" كيمياء البطارية الجديدة لزيادة عمر البطاريات.