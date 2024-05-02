قبل إطلاقه بأيام.. تعرف على ما يحمله الجيل السادس من "iPad Air"

من المرتقب أن تكشف شركة "أبل" الأمريكية خلال حدث "Let Loose"، الذي ستعقده في الـ7 من شهر أيار/مايو الجاري، نهاية الأسبوع المُقبل، عن الجيل السادس من "iPad Air"، بحسب التسريبات.

الحجم

من المتوقع أن تقدم "أبل" الجيل السادس من "iPad Air" بحجمين، طراز عادي مقاس 11 بوصة وطراز كبير مقاس 12.9 بوصة.

وأشار تقرير حديث إلى أن طرازات "iPad Air" ستستمر في عرض لوحة "LED" عادية، التي تسميها "أبل" شاشة "Liquid Retina"، رغم أنها باهظة الثمن.