6 ميزات سرية في رسائل غوغل يمكنك تجربتها

يحتوي تطبيق رسائل غوغل "Messages"، وهو التطبيق الافتراضي للرسائل النصية القصيرة والمراسلة SMS على معظم هواتف أندرويد، على الكثير من الميزات التي ربما لم تسمع عنها من قبل.

وبينما يفضل المستخدمون تطبيقات المراسلة الفورية، مثل: واتساب وفيسبوك مسنجر وغيرها، للبقاء على اتصال مع بعضهم البعض، لكن لا تزال الرسائل النصية القصيرة واحدة من أسهل الطرق للاتصال بشخص ما، لأن كل ما تحتاجه هو رقم هاتفه.

فبدءًا من الحصول على اقتراحات ذكية وحتى جدولة الرسائل، إليك بعض ميزات رسائل غوغل الأقل شهرة والتي يمكنك تجربتها الآن.

إرسال واستقبال النصوص

قد يفتقر إصدار الويب من رسائل غوغل إلى ميزات معينة مقارنة بإصدار أندرويد، ولكن يمكن إقرانه بجهاز آخر مثل الجهاز اللوحي لإرسال الرسائل واستقبالها عن بعد.

يمكنك أيضًا الوصول إلى الرسائل الموجودة على هاتفك باستخدام الويب.

ولإقران هاتفك بجهاز أندرويد آخر، اضغط على صورة ملفك الشخصي وحدد "إقران الجهاز"، ويمكنك إما فتح تطبيق رسائل غوغل على جهازك الآخر أو الذهاب إلى "www.messages.google.com/web" لبدء عملية الاقتران.

وإذا كنت تريد رؤية الرسائل وإرسالها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فما عليك سوى مسح رمز QR الذي يظهر في متصفحك باستخدام زر الماسح الضوئي لرمز QR في قسم إقران الجهاز.

ومع ذلك، سيتعين على أولئك الذين يتطلعون إلى الاتصال بجهاز آخر، مثل: الجهاز اللوحي، تثبيت التطبيق على أجهزتهم الأخرى وتسجيل الدخول باستخدام حساب غوغل نفسه الذي يستخدمونه على الهاتف.

جدولة الرسائل

تمامًا مثل رسائل البريد الإلكتروني، تتيح رسائل غوغل للمستخدمين جدولة الرسائل، والتي يمكن إرسالها في الوقت الذي يختارونه.

قد لا يكون هذا مفيدًا للكثيرين، ولكن إذا كنت شخصًا ينسى إرسال الرسائل النصية غالبًا، فيمكن أن تكون هذه الميزة منقذة بالنسبة إليك.

ولجدولة رسالة ما في رسائل غوغل، افتح الدردشة التي تريد إرسال النص إليها واكتب رسالتك في حقل النص. بمجرد الانتهاء من ذلك، اضغط لفترة طويلة على زر الإرسال وسترى خيارًا يسمى "جدولة الإرسال".

هنا، يمكنك إما الاختيار من بين عدد قليل من الإعدادات المسبقة وإما اختيار الوقت الذي تريد إرسال الرسالة فيه.