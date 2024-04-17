6 ميزات سرية في رسائل غوغل يمكنك تجربتها
يحتوي تطبيق رسائل غوغل "Messages"، وهو التطبيق الافتراضي للرسائل النصية القصيرة والمراسلة SMS على معظم هواتف أندرويد، على الكثير من الميزات التي ربما لم تسمع عنها من قبل.
وبينما يفضل المستخدمون تطبيقات المراسلة الفورية، مثل: واتساب وفيسبوك مسنجر وغيرها، للبقاء على اتصال مع بعضهم البعض، لكن لا تزال الرسائل النصية القصيرة واحدة من أسهل الطرق للاتصال بشخص ما، لأن كل ما تحتاجه هو رقم هاتفه.
فبدءًا من الحصول على اقتراحات ذكية وحتى جدولة الرسائل، إليك بعض ميزات رسائل غوغل الأقل شهرة والتي يمكنك تجربتها الآن.
إرسال واستقبال النصوص
قد يفتقر إصدار الويب من رسائل غوغل إلى ميزات معينة مقارنة بإصدار أندرويد، ولكن يمكن إقرانه بجهاز آخر مثل الجهاز اللوحي لإرسال الرسائل واستقبالها عن بعد.
يمكنك أيضًا الوصول إلى الرسائل الموجودة على هاتفك باستخدام الويب.
ولإقران هاتفك بجهاز أندرويد آخر، اضغط على صورة ملفك الشخصي وحدد "إقران الجهاز"، ويمكنك إما فتح تطبيق رسائل غوغل على جهازك الآخر أو الذهاب إلى "www.messages.google.com/web" لبدء عملية الاقتران.
وإذا كنت تريد رؤية الرسائل وإرسالها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فما عليك سوى مسح رمز QR الذي يظهر في متصفحك باستخدام زر الماسح الضوئي لرمز QR في قسم إقران الجهاز.
ومع ذلك، سيتعين على أولئك الذين يتطلعون إلى الاتصال بجهاز آخر، مثل: الجهاز اللوحي، تثبيت التطبيق على أجهزتهم الأخرى وتسجيل الدخول باستخدام حساب غوغل نفسه الذي يستخدمونه على الهاتف.
جدولة الرسائل
تمامًا مثل رسائل البريد الإلكتروني، تتيح رسائل غوغل للمستخدمين جدولة الرسائل، والتي يمكن إرسالها في الوقت الذي يختارونه.
قد لا يكون هذا مفيدًا للكثيرين، ولكن إذا كنت شخصًا ينسى إرسال الرسائل النصية غالبًا، فيمكن أن تكون هذه الميزة منقذة بالنسبة إليك.
ولجدولة رسالة ما في رسائل غوغل، افتح الدردشة التي تريد إرسال النص إليها واكتب رسالتك في حقل النص. بمجرد الانتهاء من ذلك، اضغط لفترة طويلة على زر الإرسال وسترى خيارًا يسمى "جدولة الإرسال".
هنا، يمكنك إما الاختيار من بين عدد قليل من الإعدادات المسبقة وإما اختيار الوقت الذي تريد إرسال الرسالة فيه.
الحذف التلقائي لكلمات المرور لمرة واحدة
معظم كلمات المرور لمرة واحدة، والمعروفة أيضًا باسم OTP، لها حد زمني تنتهي صلاحيته بعد ذلك. إذا كان صندوق الوارد الخاص بك مليئًا بكلمات المرور الحساسة هذه التي لم تعد مفيدة، فقد يكون حذفها يدويًّا أمرًا شاقًّا في بعض الأحيان.
إلا أنه ولحسن الحظ، تحتوي رسائل غوغل على خيار حذف مثل هذه الرسائل بعد 24 ساعة.
لتمكين هذه الميزة، انتقل إلى قسم "إعدادات الرسائل" من خلال النقر على صورة ملفك الشخصي، ثم اضغط على "تنظيم الرسائل" وقم بتشغيل مفتاح التبديل المسمى "الحذف التلقائي لكلمات المرور لمرة واحدة (OTP) بعد 24 ساعة".
نسخ الرسائل الصوتية
هل وجدت نفسك في موقف حيث يرسل لك الشخص الآخر رسالة صوتية ولكنك غير قادر على الاستماع إليها؟ تحتوي رسائل غوغل على ميزة رائعة تعمل على نسخ الرسائل الصوتية، بحيث يمكنك قراءتها بسهولة والرد عليها دون الحاجة إلى تشغيل الرسالة.
ويتم تنشيط الوظيفة افتراضيًّا على معظم الهواتف، لذا إذا تلقيت رسالة صوتية في أي وقت، فما عليك سوى النقر على زر "عرض النص" الذي يظهر فوقها للحصول على نسخة نصية.
في حال عدم ظهور الخيار، انتقل إلى "إعدادات الرسائل"، وانتقل إلى "نسخ الرسائل الصوتية" وقم بتشغيل التبديل المسمى "إظهار نسخ الرسائل الصوتية".
تمكين الدردشات الفقاعية
إذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام التشغيل Android 11 أو إصدار أحدث، فإن رسائل غوغل تتيح لك التحقق بسرعة من الرسائل والرد عليها باستخدام الفقاعات.
لإعطائك تلخيصًا سريعًا، تم اعتماد الفقاعات على نظام أندرويد للمرة الأولى بواسطة فيسبوك ميسنجر، ولكن تم تكييفها الآن بواسطة تطبيقات محددة مثل رسائل غوغل.
ولتمكين الفقاعات لجهات اتصال محددة أو للجميع، انقر فوق صورة ملفك الشخصي، وانتقل إلى "إعدادات الرسائل" وابحث عن "الفقاعات" وانقر عليها. هنا، يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد إظهار الفقاعات لمحادثات محددة للجميع أو تعطيل الميزة تمامًا.
تمكين الاقتراحات
يتم تحديث رسائل غوغل غالبًا بميزات جديدة مفيدة يمكن أن تساعدك في توفير الوقت وتقليل وقت النظر إلى الشاشة.
ومن الأمثلة الجيدة على ذلك ميزة الاقتراحات، التي توفر إعدادات مسبقة للمستخدمين الذين يمكنهم النقر عليها بسهولة للإرسال.
ويمكن العثور على ميزة الاقتراحات ضمن "إعدادات الرسائل". هنا، سترى ثلاثة خيارات للاختيار من بينها "الرد الذكي" و"الإجراءات المقترحة" و"الملصقات المقترحة".
وكما يوحي الاسم، يتيح لك الخيار الأول إرسال ردود نصية على الرسائل بسرعة، بينما تتكامل "الإجراءات المقترحة" مع خدمات غوغل الأخرى مثل Meet والتقويم والخرائط، حتى تتمكن من تنفيذ إجراءات معينة بسهولة، مثل إرفاق صور حديثة ومشاركة موقعك.
ويعرض الخيار الأخير المسمى "الملصقات المقترحة" خيارات الرد على الملصقات اعتمادًا على ما تقوله. على سبيل المثال، إذا قلت حظًّا سعيدًا، فسيَظهر ملصق متحرك يقول الأمر نفسه.