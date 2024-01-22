الذكاء الاصطناعي يضع "أبل" أمام مفترق حاسم

بعد أربعين عامًا على إطلاقه ثورة أجهزة الكمبيوتر الشخصية، يكتسب "ماك" شعبية تتجاوز محبي "أبل"، فيما تواجه الشركة الأمريكية العملاقة تحديات للتكيف مع زمن الذكاء الاصطناعي تحت طائلة الدخول في طي النسيان.

فقد أطلقت "أبل" ماكنتوش في عام 1984، مع إعلان تلفزيوني محفور في الذاكرة صُوّر فيه الجهاز كأداة للتمرد ضد أنظمة سياسية تتحكم بالشعوب.

ونال الكمبيوتر الملقب بـ"ماك" Mac إعجاب المستهلكين بفضل ميزات اعتُبرت ثورية في تلك الحقبة لناحية سهولة الاستخدام، مثل واجهته الرسومية والصور القابلة للنقر ووجود فأرة.

وقال مدير الأبحاث في مجموعة "فيوتشرم" أوليفييه بلانشار لوكالة فرانس برس إن "تأثير أجهزة ماك هائل"، مضيفًا "لقد حاولت كل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والشخصية تقليد ماك ونجاحه".

وأصبحت أجهزة Mac الكمبيوترات المفضلة، ليس فقط لمحبي أبل، ولكن أيضًا للفنانين وصانعي الأفلام وغيرهم من المبدعين المحترفين.

ومع ذلك، فإن أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز (التابع لشركة مايكروسوفت) تهيمن على مكاتب الشركات بفضل تكلفتها الأدنى والاعتماد الواسع لأدواتها المكتبية أو ميزاتها الإنتاجية.

مع ذلك، حققت شركة أبل اختراقات في الشركات، مدفوعة بشكل خاص بمحبي أجهزة آي فون الذين يستخدمون هواتفهم الذكية في العمل ويفضلون أجهزة ماك على أجهزة الكمبيوتر الشخصية بسبب توافقها بدرجة أكبر مع منظومة "أبل".

وقال داغ سبايسر من متحف تاريخ الكمبيوتر في سيليكون فالي، الذي ينظم معرضًا بمناسبة هذه الذكرى، "جزء كبير من الإعلانات والتسويق يرمي إلى جعل الناس يشعرون بأنهم مميزون عندما يشترون جهاز ماك".

وأشار إلى أن الشركة ركزت "منذ أول إعلان تجاري (لجهاز ماك) سنة 1984" على فكرة "التمرد" و"محاربة النظام" للتسويق لمنتجها.