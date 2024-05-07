تقنية ثورية تساهم في تقديم العلاج الأمثل لمصابي السرطان

طوّر علماء من جامعة كوبان الطبية، وهي واحدة من أقدم كليات الطب في روسيا، تقنية جديدة للتعرف على الأنواع الجينية الجزيئية للسرطان المقاومة للعلاج الكيميائي والإشعاعي، التي تتطلب التدخل الجراحي الفوري.

ومن شأن التكنولوجيا الجديدة أن تُساعد في نقل المرضى إلى المستشفى وإجراء العملية الجراحية في الوقت المناسب، والتقليل من حالات العلاج غير الفاعل، وفقَا لما ذكر موقع "تونس الرقمية".

واكتشف الباحثون خلال دراستهم علامات مميزة على الخلايا السرطانية، يمكن أن يحدد بناءً عليها مدى فاعلية العلاجات الكلاسيكية لسرطان الثدي وسرطان الخلايا الحرشفية في البلعوم الفموي.