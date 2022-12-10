"شاومي" تدرب روبوتها على مهارات العزف مثل الإنسان

وقالت شاومي في بيان: "يدعم CyberOne ما يصل إلى 21 درجة من الحرية في الحركة ويحقق سرعة استجابة في الوقت الفعلي تبلغ 0.5 مللي ثانية لكل درجة من الحرية، مما يسمح له بمحاكاة الحركات البشرية بالكامل".

وتم تزويد CyberOne بخوارزمية تفاعل ذكاء اصطناعي تسمح له بإدراك الفضاء الثلاثي الأبعاد، وكذلك التعرف على الأفراد والإيماءات والتعبيرات.

ووفقًا لشاومي، يمكن للروبوت التعرف على 85 صوتًا بيئيًا مختلفًا و 45 شعورًا بشريًا، كما أن CyberOne قادر على اكتشاف السعادة وحتى إراحة المستخدم في أوقات الحزن.

وما يزال السعر الدقيق للروبوت غير واضح، على الرغم من أن لي جون قال إنه من المحتمل أن يكون في حدود حوالي 89100 دولار إلى 104000 دولار.