أولمبياد باريس 2024.. التهديدات السيبرانية مصدر قلق كبير للمنظمين

تعد الهجمات السيبرانية خلال الأحداث الرياضية العالمية أمرًا شائعًا، وتعد الألعاب الأولمبية هدفا متكررًا لمجموعات القرصنة الفردية أو التي ترعاها الدول.

ويفصلنا أقل من شهرين عن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 في باريس في فرنسا التي ستنطلق في 26 يوليو/تموز المقبل.

وكما هو الحال مع الرياضيين، تستعد الجهات الفاعلة في مجال التهديد الإلكتروني أيضًا لهذا الحدث.

وحذرت كثير من شركات الأمن والمنظمات من ضرورة أن يكون لدى الجهات المنظمة للألعاب الأولمبية آلية دفاعية قوية لمحاربة حملات التضليل ونشر الروايات الكاذبة ومحاولة جمع المعلومات الاستخبارية من خلال أولمبياد باريس 2024.

عمليات تخريبية ومدمرة

وتقول "غوغل"، إن "مجموعات التجسس الإلكتروني من الراجح أن تستهدف الألعاب الأولمبية المقبلة لأغراض جمع المعلومات بسبب العدد الهائل من المسؤولين الحكوميين الذين يحضرون الحدث".

وقد تشارك جهات التهديد هذه أيضًا في عمليات تخريبية ومدمرة مثل تشويه مواقع الويب ونشر البرامج الضارة واستهداف التكنولوجيا التشغيلية.

كذلك سيقوم بعضهم بنشر روايات ومعلومات مضللة بين الجماهير، بينما قد ينغمس بعض الآخرين أيضًا في عمليات احتيال التذاكر وسرقة معلومات تحديد الهوية الشخصية واستخدام الإغراءات المتعلقة بالأولمبياد في عمليات الهندسة الاجتماعية.