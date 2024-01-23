روبوتات الدردشة الذكية.. فوائد مالية كبيرة للشركات
توفر روبوتات الدردشة العديد من الفوائد للشركات بفضل دعمها بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سينقل تجربة العملاء إلى مستويات أكثر تقدما.
وأصبحت روبوتات الدردشة الذكية Chatbots شائعة جدًا مؤخرًا. فهي غالبًا ما تكون التفاعل الأول للعملاء مع الشركة، حيث تقوم بالترحيب بهم والتفاعل معهم بطريقة ودية ومريحة. لكن، كيف يمكن لشركتك الاستفادة من هذه الروبوتات على موقع الويب الخاص بك والمنصات الأخرى؟ وهل يستحق الأمر ذلك؟.
هناك ثلاثة أنواع من روبوتات الدردشة: الأولى القائمة على القواعد، والثانية روبوتات الذكاء الاصطناعي، والثالثة هجينة تجمع بين النوعين. فروبوتات الدردشة القائمة على القواعد هي تلك التي تمنح المستخدم خيارًا من الخيارات للنقر عليها للحصول على إجابة لتساؤل محدد. ولا تقدم هذه الروبوتات سوى مجموعة محدودة من الأسئلة، ولكن يمكنك استخدامها للإجابة عن معظم الأسئلة الشائعة لعملائك.
أما روبوتات الدردشة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي، فتفهم مجموعة متنوعة من الكلمات الرئيسة والعبارات. ويتم تدريب هذه الروبوتات بمرور الوقت لفهم المزيد من الاستفسارات والطرق المختلفة التي يقوم بها العملاء بصياغة سؤال.
وأما روبوتات الدردشة الهجينة فتجمع بين الروبوتات القائمة على القواعد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتقوم ببعض المهام المستندة إلى القواعد، لكن يمكنها أيضًا اكتشاف السياق ونية المستخدم. وهي الأداة الأفضل من حيث التوازن بالنسبة للشركات للتفاعل مع زوار موقع الويب.
بدءًا من الفوائد المالية وصولًا إلى تحسين رضا العملاء، يمكن أن تساعدك روبوتات الدردشة على تنمية أعمالك مع الحفاظ على سعادة عملائك.
وفيما يلي أهم فوائد روبوتات الدردشة لعملك:
زيادة المبيعات: يمكن لروبوتات الدردشة أن تحقق المزيد من المبيعات لشركتك. فهي تعمل على تحويل زوار موقع الويب لأول مرة إلى عملاء جدد، من خلال عرض منتجاتك الجديدة وتقديم خصومات لإغرائهم.
توفير التكاليف: يعد توفير التكلفة فائدة أساسية أخرى لروبوتات الدردشة، إذ يمكنها أتمتة المهام اليومية التي تتضمن كل شيء، بدءًا من الإجابة على الأسئلة الشائعة وحتى حجز المواعيد. ويتيح ذلك لفريق دعم العملاء لديك التركيز على الاستفسارات الأكثر تعقيدًا. كذلك، يعد استخدام روبوتات الدردشة أرخص بكثير من توظيف موظفين لكل مهمة. وبذلك، يمكنك أيضًا تقليص عدد الموظفين الذين تحتاجهم شركتك لتعمل.
تحسين مشاركة العملاء: يمكنك استخدام روبوتات الدردشة كمساعدين افتراضيين لعملائك. ويمكن للروبوتات تحسين مشاركة العملاء من خلال جعل التجربة أكثر تفاعلية. فبدلاً من تصفح الصفحة الإلكترونية الخاصة بك فقط، يمكن لعملائك التفاعل مع برنامج الدردشة الآلي والحصول على دعم شخصي.
استخدامها كجزء من إستراتيجية التسويق: هناك فائدة أخرى لروبوتات الدردشة لعملك وهي أنه يمكنك استخدامها كجزء من إستراتيجية التسويق الخاصة بك. فروبوتات الدردشة التسويقية يمكنها التوصية بالمنتجات وتلقي الطلبات ودفع العملاء إلى مسار المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة.
تقليل معدل الارتداد: يعتمد معدل الارتداد لموقع الويب إلى حد كبير على مدى استيعاب المستخدمين في تصفح المحتوى. وهي نسبة الزوار الذين يتوقفون عن تصفح الموقع بعد فتح الصفحة الأولى.
الحصول على رأي العملاء: ميزة أخرى لبرامج الدردشة هي أنه يمكنها جمع بيانات العملاء، مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني والمعلومات الأخرى. يمكنك أيضًا تضمين استبيان رضا العملاء في نهاية محادثة الروبوت لمعرفة مدى سعادة عملائك بعلامتك التجارية.
المساعدة في التوظيف: حتى قسم الموارد البشرية لديك يمكنه الاستفادة من برامج الدردشة الآلية. ويمكنك استخدامها لأتمتة بعض عمليات التوظيف. ويشمل ذلك الإجابة عن أسئلة المرشحين وإبقائهم على اطلاع.
خفض عدد طلبات الوكلاء البشريين: أفاد أكثر من 87% من العملاء أن برامج الدردشة الآلية فعالة في حل مشكلاتهم. وهذه إحدى مزايا برامج الدردشة الآلية في خدمة العملاء، بحيث يمكنها تقليل الطلبات الموجهة إلى ممثليك البشريين بشكل كبير.
متاحة على مدار الساعة: تتوفر روبوتات الدردشة للإجابة على أسئلة العملاء في أي ساعة، ليلًا أو نهارًا. وبفضلها يمكن للعميل طرح تساؤله على برنامج الدردشة الآلي والحصول على رد فوري، أو إرساله إلى الصفحة التي تحتوي على المنتج المناسب.
دعم متعدد اللغات: تتوفر الروبوتات بالعديد من اللغات، وهي إحدى فوائد روبوتات الدردشة. لذلك، بغض النظر عن اللغة التي يفضلها عميلك، يمكنه الحصول على الدعم المناسب.
توفير تجربة شخصية: في الواقع، حوالي 44% من المشترين يصبحون عملاء متكررين بعد تلقي تجربة شخصية. لذلك من المفيد تقديم خدمة عملاء أكثر تخصيصًا.
خدمة العملاء الاستباقية: تستخدم معظم الشركات التواصل السلبي مع العملاء. وهذا يعني أنها تستجيب فقط للعملاء، ولكنها لا تبدأ التفاعل أبدًا. وبما أن لدى حوالي 68% من المتسوقين وجهة نظر أكثر إيجابية تجاه العلامات التجارية التي تقدم خدمة عملاء استباقية، يمكنك استخدام هذا لصالحك بمساعدة برامج الدردشة الآلية.
وقت استجابة أسرع: يتوقع حوالي 96% من المتسوقين الرد خلال خمس دقائق. وتوفر روبوتات الدردشة استجابات فورية لمساعدة العملاء. ويساعد هذا في تقليل وقت انتظار دعم العملاء لديك إلى بضع ثوانٍ.