روبوتات الدردشة الذكية.. فوائد مالية كبيرة للشركات

توفر روبوتات الدردشة العديد من الفوائد للشركات بفضل دعمها بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سينقل تجربة العملاء إلى مستويات أكثر تقدما.

وأصبحت روبوتات الدردشة الذكية Chatbots شائعة جدًا مؤخرًا. فهي غالبًا ما تكون التفاعل الأول للعملاء مع الشركة، حيث تقوم بالترحيب بهم والتفاعل معهم بطريقة ودية ومريحة. لكن، كيف يمكن لشركتك الاستفادة من هذه الروبوتات على موقع الويب الخاص بك والمنصات الأخرى؟ وهل يستحق الأمر ذلك؟.

هناك ثلاثة أنواع من روبوتات الدردشة: الأولى القائمة على القواعد، والثانية روبوتات الذكاء الاصطناعي، والثالثة هجينة تجمع بين النوعين. فروبوتات الدردشة القائمة على القواعد هي تلك التي تمنح المستخدم خيارًا من الخيارات للنقر عليها للحصول على إجابة لتساؤل محدد. ولا تقدم هذه الروبوتات سوى مجموعة محدودة من الأسئلة، ولكن يمكنك استخدامها للإجابة عن معظم الأسئلة الشائعة لعملائك.

أما روبوتات الدردشة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي، فتفهم مجموعة متنوعة من الكلمات الرئيسة والعبارات. ويتم تدريب هذه الروبوتات بمرور الوقت لفهم المزيد من الاستفسارات والطرق المختلفة التي يقوم بها العملاء بصياغة سؤال.

وأما روبوتات الدردشة الهجينة فتجمع بين الروبوتات القائمة على القواعد وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتقوم ببعض المهام المستندة إلى القواعد، لكن يمكنها أيضًا اكتشاف السياق ونية المستخدم. وهي الأداة الأفضل من حيث التوازن بالنسبة للشركات للتفاعل مع زوار موقع الويب.