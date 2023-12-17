روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أذهلت العالم عام 2023

تعدّ الروبوتات وتكاملها مع الذكاء الاصطناعي، من المجالات الرائجة حالياً. وفي العامين الماضيين قامت العديد من شركات الروبوتات حول العالم، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير روبوتاتها المتميزة.

ولا تعدّ الروبوتات تقدما علميا فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تكون مساعدة محتملة للبشر؛ لأنها تتمتع بقدرات فريدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وآليات مراقبة متقدمة، وقدرات استثنائية تسمح لها بالقيام بمجموعة متنوعة من الوظائف.

وفيما يأتي نظرة على أحدث الروبوتات التي أذهلت العالم عام 2023.

بوسطن ديناميك أطلس