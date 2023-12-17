روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أذهلت العالم عام 2023
تعدّ الروبوتات وتكاملها مع الذكاء الاصطناعي، من المجالات الرائجة حالياً. وفي العامين الماضيين قامت العديد من شركات الروبوتات حول العالم، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير روبوتاتها المتميزة.
ولا تعدّ الروبوتات تقدما علميا فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تكون مساعدة محتملة للبشر؛ لأنها تتمتع بقدرات فريدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وآليات مراقبة متقدمة، وقدرات استثنائية تسمح لها بالقيام بمجموعة متنوعة من الوظائف.
وفيما يأتي نظرة على أحدث الروبوتات التي أذهلت العالم عام 2023.
بوسطن ديناميك أطلس
أنشأت شركة بوسطن ديناميكس للروبوتات والأتمتة، ومقرها الولايات المتحدة، روبوتها الآلي بقدمين تحت اسم أطلس في عام 2013، ويمكن لأطلس أن يتفاعل مع كائنات مختلفة والقيام بأمور مثل البشر مثل التقاط شيء ما وتسليمه والشقلبة والقفز الخلفي.
أوبتيموس جين-2
كشفت شركة تسلا أخيراً عن الروبوت الآلي أوبتيموس جين-2 القادر على القيام بأكثر من مجرد المشي والتحدث، فهذا الروبوت قادر على المشي بسرعة ومزود بمستشعرات لمس للأصابع، كما يتمتع بسلاسة حركات اليد والمزيد. ويُعرف هذا الروبوت أيضًا باسم تسلا بوت.
روبوت أونيتري
ابتكرت شركة الروبوتات الصينية أونيتري روبوتاً يشبه الإنسان، يتمتع بأفضل توازن على الإطلاق بالنسبة لروبوت ذي قدمين.
ويُزعم أن أونيتري أتش 1 هو أول روبوت بشري للأغراض العامة، ويبلغ سعره 90 ألف دولار. يبلغ طوله 1.80 متر، ويزن 47 كيلوغراما، ويستطيع المشي بسرعة 5.5 كلم في الساعة.
وتم تجهيز الروبوت بكاميرا ورادار متطورين، ليكون قادراً على رسم خريطة ثلاثية الأبعاد لمحيطه. يتيح هذا أيضًا للروبوت أن يكون لديه فهم دقيق للأشياء والأسطح القريبة منه.
روبوت أميكا
يعد أميكا من بين الروبوتات الأكثر تقدماً في العالم؛ لأنه بالإضافة إلى المشي والقفز واللمس، يمكنه أيضًا أن يرسم بشكل مستقل. وفي حين أن أميكا ليس رساماً متمرساً، إلا أنه يمثل تطوراً كبيراً في عالم الروبوتات.
روبوت فيغر 01
شركة فيغر هي شركة روبوتات مقرها الولايات المتحدة وتتمتع بخبرة متخصصة في الروبوتات المستقلة والطائرات دون طيار.
وفي أكتوبر المنصرم، أطلقت الشركة النموذج الأولي للروبوت الذي يشبه الإنسان. ويُعرف هذا الروبوت باسم فيغر 01، وهو روبوت للأغراض العامة، يمشي بشكل ديناميكي؛ ما يعني بحسب علم الروبوتات، الحفاظ على قوة دفع معينة أثناء الحركة لمنع السقوط.
ويبلغ طول الروبوت ذي المظهر الخارجي المعدني اللامع 1.70 متر، ويزن 60 كيلوغراما، ويعمل بنظام كهربائي.
روبوت إيفوبوت
يمتلك هذا الروبوت ذو المظهر الفريد ساقين مدعومتين بعجلات في الأسفل، تم إنشاؤه بواسطة فرونهوفر، وهي شركة خدمات بحثية مقرها في دورتموند، ألمانيا.
ويمكن لهذا الروبوت الخاص أن يوازن نفسه من دون أي أوزان إضافية وهو صغير الحجم وخفيف الوزن، ويُطلق عليه اسم الجيل القادم من وسائل النقل. ويمكن لإيفوبوت أن يميل إلى الأمام ويسير بسرعة تصل إلى 10 أمتار في الثانية.
أمازون ديجيت
تقوم شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون باختبار روبوت المستودعات ديجيت، وهو روبوت ثنائي القدمين من شركة أجيليتي روبوتكس، والذي يمكنه العمل جنباً إلى جنب مع الموظفين البشريين.
وتبلغ تكلفة تشغيل ديجيت حوالي 10 إلى 12 دولاراً في ساعة، ويمكنه التحرك والإمساك والتعامل مع الأشياء من أجزاء مختلفة من المستودع.
روبوت ديزني للأبحاث
خلال المؤتمر الدولي حول الروبوتات والأنظمة الذكية، الذي عقد في شهر أكتوبر من العام 2023، عرضت ديزني للأبحاث أحدث روبوتاتها، وهو عبارة عن روبوت يبلغ حجمه حجم طفل صغير، ويأتي مع مجموعة واسعة من التعبيرات. ويتميز الروبوت برأس كبير وقرون استشعار متذبذبة وأرجل قصيرة.
روبوت ألتر 3
قام فريق من الباحثين من جامعة طوكيو أخيراً ببناء روبوت ألتر 3 الذي يشبه الإنسان، والقادر على اتخاذ مجموعة من الوضعيات بما في ذلك وضعية السيلفي. وأصبح هذا ممكناً بعد دمج GPT-4 في نظام أندرويد الخاص بالروبوت.
روبوت 1 إكس أيف
كشفت شركة روبوتكس الناشئة هذا العام عن روبوت الذكاء الاصطناعي المسمى1 إكس إيف. ويمكن لهذا الروبوت الذي يسير على عجلات، حمل الأغراض ونقلها، وكذلك أن يعمل كحارس أمن؛ لأنه يحتوي على أنظمة مراقبة متقدمة مثل الكاميرات وأجهزة استشعار الإنذار وكاشفات الحركة.
كما يتميز 1 إكس إيف بالمرونة، ويمكنه فتح النوافذ والأبواب وجلب الأشياء وتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام المشابهة للبشر.
روبوت بوسطن ديناميكس سبوت
سبوت هو كلب آلي أنشأته شركة بوسطن ديناميكس للروبوتات والهندسة، ومقرها الولايات المتحدة في عام 2016، وطورته منذ ذلك الحين. ويزن الروبوت ذو الأرجل الأربع حوالي 25 كيلوغراما.
وقامت الشركة بإضافة بعض الميزات المبتكرة للكلب الآلي منذ إطلاقه، وزودته بخمس كاميرات توفر صوراً كاملة الألوان، ليصبح جاهزاً للقتال وإطفاء الحرائق والمراقبة. يأتي هذا الروبوت مع جهاز لوحي سبوت يستخدم لتشغيله.
روبوت ناو
تم تطوير روبوت ناو بواسطة شركة أبريل، وهي شركة للروبوتات في كازاخستان. وناو روبوت اجتماعي، تم تصميمه لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد، ليجعل جلسات العلاج للأطفال سهلة وفعالة.
ووفقاً للصانعين مع تدخل ناو يصبح تركيز الطفل فورياً تقريباً؛ ما يزيد من الامتثال وفعالية العلاج.
ويقوم الروبوت بتعليم المهارات المعرفية بدءًا من الحساب الأساسي وحتى اللغة، لذلك، يُنظر إلى ناو على أنه نموذج للتفاعل الحقيقي بين الإنسان والروبوت والذكاء الاصطناعي.
بوت أبولو
أبولو هو إنسان آلي بحجم الإنسان ولديه قدمان، تم تصميمه لتحسين التجربة البشرية في المصانع والمستودعات.
يبلغ طوله 1.7 متر، ويزن 73 كيلوغراما، وتبلغ حمولته القصوى 25 كيلوغراما، كما يمكن أن يعمل لمدة أربع ساعات تقريباً باستخدام بطاريته القابلة للتبديل.
وتشير أحدث التقارير إلى أن الشركة أنشأت اثنين من هذه الروبوتات ولديها خطط لإنشاء المزيد في المستقبل.