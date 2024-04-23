لن ترميه بعد الآن.. 6 استخدامات إبداعية لأي كمبيوتر قديم
لا تتخلص من الكمبيوتر القديم؛ لأنه مع القليل من الجهد الإضافي يمكنك تحويله إلى جهاز مخصص للألعاب، أو تجربة نظام تشغيل جديد، وإنشاء كاميرا الأمان الخاصة بك، والمزيد.
ارتفع الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية مع تحول المستخدمين إلى العمل من المنزل، وقد ترك ذلك الكثير من أجهزة الكمبيوتر القديمة وحيدة وغير مستخدمة. ومن المحتمل أنها ما زالت تشغل مساحة في المنزل، لذلك، قد يميل الأشخاص إلى التخلص من هذه الأجهزة. ولكن ستتفاجأ بمدى الأمور المفيدة التي يمكنك الحصول عليها من خلال هذه الأجهزة. وفي بعض الأحيان قد تحتاج إلى إجراء بعض الترقيات الخفيفة، مثل إضافة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM وذاكرة تخزين جديدة كبيرة والوصول إلى الإنترنت. وفيما يلي بعض الطرق التي تمكنك من إعادة الاستفادة من حاسوبك القديم.
تجربة نظام تشغيل جديد: هل تحب تجربة أشياء جديدة؟ ليس هناك ما هو أفضل من نظام تشغيل جديد تم تثبيته حديثًا على جهاز كمبيوتر قديم، فهو سيبدو شابًا مرة أخرى. وتشمل الأمثلة الشائعة Ubuntu وMint و Elementary OS، وManjaro .
خادم منزلي: إذا كان لديك جهاز كمبيوتر قديم به مساحة تخزينية كبيرة، يمكنك تحويله إلى خادم منزلي تتصل به جميع أجهزتك الأخرى. وعادةً ما تسمح البرامج المجانية مفتوحة المصدر مثل TrueNAS Core وRockstor وFileCloud وXigmaNAS وغيرها القيام بذلك بسهولة.
نقطة اتصال: ليس هناك ما هو أسوأ من الوصول المحدود إلى الشبكة اللاسلكية. لذا قم بتحويل جهاز الكمبيوتر القديم هذا إلى نقطة اتصال Hotspot لمشاركة اتصال الإنترنت عبر شبكة واي فاي. ويمكنك القيام بذلك باستخدام Connectify Hotspot. كذلك يمكنك من خلال استخدام ويندوزتحويل جهاز الكمبيوتر إلى نقطة اتصال تشارك الإنترنت المنزلي الخاص بك من دون الحاجة إلى برامج إضافية.
كمبيوتر تدريب: في كل أسرة هناك من لا يستطيع التعامل مع التكنولوجيا أو يريد تعلم كيفية التعامل معها. ويمكنك استخدام الكمبيوتر المحمول القديم الخاص بك بعد تثبيت نظام تشغيل جديد، وجعله أداة تدريب.
إنشاء كاميرا أمان: إذا كان هذا الكمبيوتر المحمول القديم يحتوي على كاميرا ويب مدمجة، أو إذا كان لديك كاميرا ويب خارجية يمكنك توصيلها، قم بتنزيل نسخة من Agent DVR الذي يمكّنك من الوصول إلى الكاميرا الخاصة بالكمبيوتر كما لو كانت كاميرا مراقبة منزلية.
منصة للألعاب القديمة: يمكن لأجهزة الكمبيوتر القديمة بشكل عام التعامل مع الألعاب القديمة المرتبطة بالحنين إلى الماضي. وتحويل جهاز كمبيوتر قديم إلى نظام ألعاب مخصص أمر سهل لا يتطلب الكثير من الخبرة بعالم الحاسوب.
مؤتمرات الفيديو: يمكن تخصيص الكمبيوتر القديم لمؤتمرات الفيديو، مثل Zoom وGoogle Meet، كما يمكن لمستخدمي Mac استخدام FaceTime للتحدث مع الأشخاص على أجهزة iOS أوiPadOS ، بينما في الوقت عينه يمكنك أن تنجز عملاً حقيقيًا على الكمبيوتر الأحدث.