لن ترميه بعد الآن.. 6 استخدامات إبداعية لأي كمبيوتر قديم

لا تتخلص من الكمبيوتر القديم؛ لأنه مع القليل من الجهد الإضافي يمكنك تحويله إلى جهاز مخصص للألعاب، أو تجربة نظام تشغيل جديد، وإنشاء كاميرا الأمان الخاصة بك، والمزيد.

ارتفع الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية مع تحول المستخدمين إلى العمل من المنزل، وقد ترك ذلك الكثير من أجهزة الكمبيوتر القديمة وحيدة وغير مستخدمة. ومن المحتمل أنها ما زالت تشغل مساحة في المنزل، لذلك، قد يميل الأشخاص إلى التخلص من هذه الأجهزة. ولكن ستتفاجأ بمدى الأمور المفيدة التي يمكنك الحصول عليها من خلال هذه الأجهزة. وفي بعض الأحيان قد تحتاج إلى إجراء بعض الترقيات الخفيفة، مثل إضافة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM وذاكرة تخزين جديدة كبيرة والوصول إلى الإنترنت. وفيما يلي بعض الطرق التي تمكنك من إعادة الاستفادة من حاسوبك القديم.

تجربة نظام تشغيل جديد: هل تحب تجربة أشياء جديدة؟ ليس هناك ما هو أفضل من نظام تشغيل جديد تم تثبيته حديثًا على جهاز كمبيوتر قديم، فهو سيبدو شابًا مرة أخرى. وتشمل الأمثلة الشائعة Ubuntu وMint و Elementary OS، وManjaro .