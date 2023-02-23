ابتكارات لتسهيل التواصل اللغوي مع الصم البكم

صمم باحثون من جامعة "أليكانت" الإسبانية، حديثًا، تطبيقًا ذكيًا لتمييز أبجدية لغة الإشارة وتفسيرها مباشرة، ما يسمح بكسر حواجز التواصل مع الصم في المواقف اليومية.

وطور الباحثون تطبيق Sign 4 all لقراءة لغة الإشارة الإسبانية، في سعيهم لتسهيل حياة عشرات الآلاف من الصم البكم.