لتجاوز حظر بيع ساعتها الذكية.. آبل توقف ميزات مستشعر الأوكسجين

قضت لجنة التجارة الدولية الأمريكية نهاية العام الماضي بأن شركة آبل انتهكت براءة اختراع مقياس الأوكسجين، الذي يستخدم تقنية تعتمد على الضوء لقراءة مستوياته في الدم، والتي تعود لشركة ماسيمو المصنعة للأجهزة الطبية.

وبينما يواصل تجار التجزئة بيع مخزونهم المتبقي من ساعات آبل الجديدة في المتاجر وعبر الإنترنت، يبقى حكم مركز التجارة الدولية بمنع شركة آبل من استيراد المزيد من الساعات الذكية إلى الولايات المتحدة.

وطلبت شركة آبل إيقافاً مؤقتاً للحظر المفروض، إلا أن محكمة استئناف فيدرالية رفضت طلبها.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة ماسيمو يعتقد أن شركة آبل انتهكت عمداً براءات اختراع شركته، مع العلم أن الشركتين كانتا على خلاف لسنوات. ففي أكتوبر 2022، رفعت شركة آبل دعويين قضائيتين ضد شركة ماسيمو لانتهاك براءات الاختراع.