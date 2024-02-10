حوادث السيارة الكهربائية بين خطر الانفجار وعجز فرق الطوارئ

يعتقد كثيرون أن السيارات الكهربائية أكثر أمانًا من تلك ذات محركات الاحتراق الداخلي لأنها لا تحتوي على البنزين. إلا أن هذا الاعتقاد خاطىء، لأن جميع السيارات الكهربائية الموجودة حاليًا في الأسواق تستخدم مجموعات كبيرة من بطاريات الليثيوم أيون التي تميل إلى اشتعال النيران فيها وتنفجر أحيانًا.

وقد تكون السيارات الكهربائية إحدى أكثر أنواع السيارات شيوعًا في السوق هذه الأيام.

ومع ذلك، لا تزال المشاكل المتعلقة بالمركبات الكهربائية تشكل سببًا خطيرًا للقلق، خاصة عند تعرضها لحادث. وإحدى أكبر المشاكل التي تواجه السيارات الكهربائية هي مخاطر حدوث مشكلات في البطارية.

وتحتوي السيارات الكهربائية على أنظمة تبريد لمنع الحريق أو الانفجار، ولكن يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة أو الأعطال أو الشحن الزائد أو الحوادث إلى اشتعال بطاريات السيارات الكهربائية.

بطاريات الليثيوم أيون