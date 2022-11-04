شركة صينية تبدأ اختبارات سيارات أجرة كهربائية ذاتية القيادة‎‎

أعلنت شركة "إكس بينغ موتورز" الصينية حصولها على موافقة رسمية لاختبار سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة (جي9) على الطرقات العامة، بعد إطلاقها رسميًا منذ عام.

وأشارت الشركة إلى أن سيارتها رباعية الدفع هي أول سيارة تجارية قابلة للإنتاج في سوق السيارات، تتأهل للاختبارات اللازمة لتوظيفها في شبكات أجرة روبوتية مستقبلًا.

والسيارة مزودة بأدوات مساعدة متقدمة في القيادة الذاتية، مع مدى شحن يصل إلى مسافة 200 كيلومتر في 5 دقائق، ما يجعلها السيارة الكهربائية بالكامل الأسرع شحنًا في العالم.

وطورت الشركة نظام قيادة ذاتية متطور، وعملت على ترويجه خلال الفترة الماضية، من خلال مقاطع تصور السيارة في أماكن مزدحمة.

ومن المقرر إطلاق نسخة القيادة الذاتية المخصصة للمدينة، بحلول العام 2023، وزودت الشركة سيارة "جي9" بنظام قيادة ذاتية متوسط، يخولها الخضوع لاختبارات تشغيلها ضمن المدينة في شبكة الأجرة الروبوتية.

وأعلنت الشركة عن نيتها تشغيل أسطول من روبوتات الأجرة بعد نجاح السيارة في امتحان الحكومة الصينية للقيادة الذاتية، إذ حصلت الشركة حديثًا على الموافقة للبدء باختبارات القيادة.

وطلبت الشركة سابقًا موافقات من مكاتب تقانة المعلومات والصناعة، ومكتب الأمن العام، ومكتب النقل من محافظة "غوانغزو" الصينية.

وسمحت المحافظة بإجراء تجارب القيادة الذاتية على الطرقات العامة في المدينة، ما يثبت تفوق قدرات سيارة "جي9" الكهربائية.

ومن المخطط استخدام سيارات كهربائية في الاختبار مطابقة بتجهيزاتها للنسخ المتوافرة في السوق الصينية، بما يتضمن مستشعرات الرؤية ونظام التحكم بالمركبة.

وبعد إنهاء الاختبار، يمكن إرسال تحديث بسيط إلى النظام البرمجي للسيارة لتصبح مؤهلة للعمل ذاتيًا على الطرقات.

وقال الدكتور شينزو وو، المدير التنفيذي للشركة، إن "الموافقة على البدء باختبارات السيارة على الطرقات العامة تؤكد على نجاح الشركة في بناء نظام قيادة ذاتي مزود بقدرات ذات كفاءة مرتفعة"؛ وفقًا لموقع إليكتريك.

وأضاف: "تحقق سيارة الدفع الرباعي كفاءة اقتصادية أيضًا، وتسمح لنا بتجهيز شبكة سيارات التكسي الروبوتية لدمجها في السوق التجاري".

وتنحصر خطط الشركة حاليًا في الصين، ولكنها تعمل على توسيع سوق مبيعاتها إلى البلدان الأخرى تدريجيًا.