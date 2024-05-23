5 نصائح لتنظيم وقتك خلال استخدام تطبيقات الهاتف

قدَّم تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" مجموعة من النصائح للمساعدة في عدم إضاعة الكثير من الوقت على الهاتف، واستعادة السيطرة والشعور بالتحسن.

ويقول التقرير، إننا لا ندرك دائمًا عدد الساعات التي نقضيها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأمام الشاشات، وكيف يؤثر ذلك علينا. ومع ذلك، فإن استمرار البحث وتصفح الإنترنت بحثًا عن الأخبار أو أي محتوى آخر يجعل المرء يشعر بالحزن، أو القلق، أو الغضب، أو ما هو أسوأ من ذلك.

وعلى الرغم من صعوبة قيامنا بحذف تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي نتابعها، إلا أنه يمكن التحكم في كيفية استخدامها.

وبدلًا من مجرد السماح لنفسك بتتبع الكوارث على "تويتر"، أو الشعور بالوحدة أثناء مشاهدة أصدقائك يتسكعون بدونك على "إنستغرام"، أو مقارنة جسدك بأجساد راقصي "تيك توك"، أو الشعور بالغيرة المهنية تجاه زملاء العمل السابقين على "لنكد إن"، حاول أن تتبع نصائح مهمة قدمها مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين:

أولا: غيِّر طريقة مشاركتك، وبدلا من تأجيل موعد نومك مثلا للاستمرار في متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، قم بتخصيص وقت محدد، خارج أوقات راحتك ونشاطاتك الأساسية الأخرى، للمتابعات، واستبدل باقي الوقت في تصفح مواضيع ذات قيمة وإضافة لحياتك ومستقبلك.

ثانيًا: نظّم المحتوى الخاص الذي تتابعه على الهاتف، واستفد من خصائص كتم أو حجب بعض المحتويات المثيرة عاطفيًّا والمرهقة نفسيًّا، التي توفرها وسائل التواصل دون الحاجة إلى إلغاء أو رفض صداقة شخص لا ترغب برؤية محتواه.

ثالثًا: نظّم جدول توقيتات خاص بك، وفعِّل خاصية تنبيه الوقت لكي تذكرك بتجاوزك الوقت المخصص لتصفح التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي.

رابعًا: لا تبقِ التطبيقات التي لا تحتاجها طوال الوقت على هاتفك، وقم بتنزيلها مرة أخرى عندما تحتاجها. ولا تتردد في حذفها مجددًا حال إتمام عملك. وتأكد من إيقاف زر تشغيل الإشعارات للتطبيقات غير الأساسية حتى لا تستهلك مزيدًا من الوقت أمام الهاتف وتربك وتقاطع حياتك كثيرًا.

وأخيرًا: تجنب التفاعل الزائد مع المنشورات من خلال الإعجاب أو التعليق؛ لأن ذلك لا إراديًّا يتسبب بإفراز الدوبامين الذي يدفعك لمزيد من النشاط، ويشعرك بمتعة لحظية مؤقتة تدفعك لمزيد من التفاعل مع الهاتف والبقاء لفترات طويلة أمامه.