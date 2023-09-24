مواصفات خارقة لحاسب "مايكروسوفت" المحمول

كما يتميز الحاسب بشاشة مقاسها 14.4 بوصة، ودقة عرضها (2400/1600) بيكسل، كما يمكن التحكم بها باللمس، أو الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي مرفق بالحاسب.

وأيضا أضيف على هذا الحاسب معالج i7 من Inte من الجيل 13 مجهّز بـ 14 نواة، ومعالج رسوميات GeForce RTX 4060، وذواكر وصول عشوائي 64 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعتها إلى 2 تيرابايت.

وفيما يتعلق بالمؤثرات الصوتية والصورية فقط دعمت إنتل الجهاز بشريحة NPU وزودته بمنفذ NPU، ومنفذي USB-C يدعمان معيار Thunderbolt 4، ومنفذ Surface Connect للسماعات، ومنفذ لشرائح الذاكرة الخارجية microSD.