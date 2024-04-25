الذكاء الاصطناعي يجعل "الموناليزا" تغني

و"VASA" اختصار لـ "Visual Affective Skills Animator"، بمعنى الرسوم المتحركة للمهارات البصرية العاطفية.

ويمكن لهذا النموذج تحويل أي صور ثابتة سواء تم التقاطها بواسطة الكاميرا، أو رسمها، إلى رسوم متحركة متزامنة.