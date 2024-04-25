الذكاء الاصطناعي يجعل "الموناليزا" تغني
أطلقت شركة "مايكروسوفت" نموذج ذكاء اصطناعي، يمكنه جعل الوجوه الثابتة تتحرك بشكل يتفاعل مع الأغاني.
ويتيح هذا النموذج، رفع صورة ثابتة عبر موقع "مايكروسوقت" وإرفاقها بأغنية، ويتكفل الذكاء الاصطناعي بتحريك ملامح الوجه والشفاه بشكل يتفاعل مع الأغنية.
وأطلقت الشركة على هذا الذكاء الاصطناعي اسم "فازا 1" (VASA-1)
ونشر مستخدمو هذا الذكاء الاصطناعي مقطع فيديو جرت معالجته للوحة "الموناليزا" الشهيرة.
واستُخدم في فيديو "الموناليزا"، مقطع صوتي لأغنية "Paparazzi" بصوت آن هاثاواي.
و"VASA" اختصار لـ "Visual Affective Skills Animator"، بمعنى الرسوم المتحركة للمهارات البصرية العاطفية.
ويمكن لهذا النموذج تحويل أي صور ثابتة سواء تم التقاطها بواسطة الكاميرا، أو رسمها، إلى رسوم متحركة متزامنة.