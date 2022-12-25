الدراجات الشمسية تحجز مكانها في مستقبل التوصيل المستدام

بعد ارتفاع أسعار النفط وتذبذب إمداداته، فضلا عن ارتفاع سوية الوعي الشعبي بأضرار مشتقات الوقود الأحفوري، يبدو أن الدراجات الشمسية بدأت بالدخول إلى الأسواق لتأخذ حيزا في مستقبل التوصيل المستدام.

وفي هذا الإطار، بدأت شركة "آيكيا" الهولندية بتجربة لتوصيل طلباتها إلى المنازل بواسطة دراجات كهربائية ثلاثية العجلات مزودة بألواح طاقة شمسية لتشغيلها.

والدراجة تتبع طراز دراجات "إي ترايكس" الحديثة القادرة على حمل أوزان ثقيلة ونقلها إلى أماكن بعيدة، وهي مزودة بألواح شمسية لزيادة مدى سيرها ووصولها إلى العملاء.

وتستطيع الدراجة الشمسية نقل معظم منتجات الشركة على قاعدتها المجهزة بصندوق لحمل الأغراض الكبيرة.