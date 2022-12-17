أوبر تطلق أسطولًا من روبوتات توصيل الطعام ذاتية القيادة
نشرت شركة أوبر روبوتات ذاتية القيادة لتوصيل المواد الغذائية لخدمتها UberEats من تجار محددين في ميامي بفلوريدا، على أن تتوسع في المزيد من المدن العام المقبل.
ويبدو أن عملاق خدمات النقل بالسيارات يسعى لاستبدال بعض السائقين البشر بالروبوتات لمواجهة الاحتجاجات والمعارك القضائية التي يرفعها عمال يرغبون في زيادة أجورهم.
وتشير ملامح المرحلة إلى أن اللجوء إلى استخدام الروبوتات سيكون عنوان طريق المستقبل، حيث تتطلع العديد من الشركات لتسخير الروبوتات سواء في النقل أو توصيل الطلبات.
ويتألف أسطول "أوبر" من روبوتات ذات 6 عجلات تتنقل على الرصيف من إنتاج Cartken، التي أسسها مهندسو غوغل السابقون، ويمكنها حمل ما يصل إلى 24 رطلاً من البضائع.
وتقوم أوبر بتجربة الروبوتات منذ شهر مايو، حيث أطلقت لأول مرة تقنيات من تطوير شركة Serve Robotics، في لوس أنجلوس وسان دييغو ودبي، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
والآن، تعاونت شركة "أوبر" مع Cartken، التي نشرت روبوتاتها في حرم جامعة ولاية "أوهايو"، حيث تتنقل الروبوتات على الأرصفة والتقاطعات ومسارات المشاة دون توجيه بشري.
تستخدم الروبوتات الذكاء الاصطناعي (AI) من Cartken وتقنية الملاحة ورسم الخرائط القائمة على الكاميرا، والتي طورتها الشركة للمركبات الصغيرة المستقلة للعمل بأمان حول المشاة.
يظل التجاوز البشري خيارًا إذا لزم الأمر - على سبيل المثال عند حظر المسار - مما يضمن التشغيل الموثوق به ويقلل من تأخيرات التسليم.
وتعمل روبوتات Cartken لما يصل إلى 3 أميال في الساعة وتتعامل مع مختلف الظروف الجوية، بما في ذلك المطر والثلج.
وقال كريستيان بيرش الشريك المؤسس لشركة Cartken، في بيان: "نحن متحمسون بشأن الطريقة التي ستجلب بها هذه الشراكة مع أوبر مزايا الروبوتات في توصيل الطعام، وفي النهاية تخلق مجتمعات أكثر ارتباطًا".
وأضاف: "معاً، لدينا الفرصة لتقليل الازدحام المروري، ومساعدة التجار المحليين على زيادة سعة التسليم، وتقديم شحنات سريعة ومريحة وخالية من الانبعاثات للمستهلكين".