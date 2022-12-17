أوبر تطلق أسطولًا من روبوتات توصيل الطعام ذاتية القيادة‎‎

نشرت شركة أوبر روبوتات ذاتية القيادة لتوصيل المواد الغذائية لخدمتها UberEats من تجار محددين في ميامي بفلوريدا، على أن تتوسع في المزيد من المدن العام المقبل.

ويبدو أن عملاق خدمات النقل بالسيارات يسعى لاستبدال بعض السائقين البشر بالروبوتات لمواجهة الاحتجاجات والمعارك القضائية التي يرفعها عمال يرغبون في زيادة أجورهم.

وتشير ملامح المرحلة إلى أن اللجوء إلى استخدام الروبوتات سيكون عنوان طريق المستقبل، حيث تتطلع العديد من الشركات لتسخير الروبوتات سواء في النقل أو توصيل الطلبات.

ويتألف أسطول "أوبر" من روبوتات ذات 6 عجلات تتنقل على الرصيف من إنتاج Cartken، التي أسسها مهندسو غوغل السابقون، ويمكنها حمل ما يصل إلى 24 رطلاً من البضائع.

وتقوم أوبر بتجربة الروبوتات منذ شهر مايو، حيث أطلقت لأول مرة تقنيات من تطوير شركة Serve Robotics، في لوس أنجلوس وسان دييغو ودبي، بحسب صحيفة "ديلي ميل".