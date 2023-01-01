الصين تبني أكبر تلسكوب في آسيا ينافس "جيمس ويب"

ترغب الصين في بناء أكبر تلسكوب بصري في آسيا، تشرف عليه جامعة بكين، من شأنه أن ينافس تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي الأمريكي.

يهدف المشروع إلى إنشاء تلسكوب أرضي يمتد بطول 19.7 قدمًا بحلول عام 2024 - والذي من شأنه أن يمتد إلى 26.2 قدمًا بحلول عام 2030.

ويسمى هذا المشروع "التلسكوب الموسع ذي الفتحة المقطوعة" (EAST).

سيتضمن المشروع بناء مرآة طولها 19.7 قدمًا مصنوعة من 18 مقطعًا سداسيًا للمرآة للمرحلة الأولى؛ ويحتوي تلسكوب جيمس ويب الفضائي على مرآة سداسية يبلغ عرضها 21.6 قدمًا.