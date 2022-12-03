"جيمس ويب" يكشف أسرارًا جديدة عن تيتان أكبر أقمار زحل

يتميز قمر "تيتان" أكبر أقمار كوكب زحل برمالٍ مشحونة كهربائيًا، وبحيرات تتدفق بالميثان، وغلاف جوي ضبابي، لكن تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة "ناسا" اكتشف أن "تيتان" لديه أيضًا أنماط طقس موسمية.

وأعلن علماء الفلك، مؤخرًا، أن التلسكوب رصد نقاطًا مضيئة في نصف الكرة الشمالي لقمر تيتان، وهي عبارة عن سحب كبيرة، مما يؤكد تنبؤات نموذج الكمبيوتر بأن السحب تظهر، في أواخر الصيف، عندما تكون الشمس دافئة على السطح.

ولم تُشاهَد السحب من قبل بسبب ضباب الغلاف الجوي السميك الذي يحجب الضوء المرئي المنعكس عن السطح، لكن التلسكوب يتميز بضوء الأشعة تحت الحمراء القادر على اختراق الضباب الدخاني المحيط.