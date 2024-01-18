بسبب تطور قدراته.. منع استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات‎

التأثير السلبي

تزايد مؤخراً استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء صور واقعية، وتقليد الصوت، وكتابة نص بشري بشكل مقنع.

فالتكنولوجيا التي هددت بالفعل بقلب العديد من الصناعات رأساً على عقب، يتم استخدامها الآن بشكل متزايد لخلق محتوى سياسي ايضاً.

وأصبحت المحاكاة الساخرة الصوتية أو المرئية - على سبيل المثال - لرؤساء الولايات المتحدة، باستخدام التزييف العميق، تمثل تهديداً لديمقراطية الانتخابات في الولايات المتحدة.

ورغم أن الصور والإعلانات ومقاطع الفيديو التي تم التلاعب بها، والرسائل المضللة والمكالمات الآلية، كانت سمة من سمات الانتخابات لسنوات سابقة قبل انتشار الذكاء الإصطناعي، إلا أن حملات التضليل كانت تواجه في السابق مجموعة من العقبات اللوجستية.

فقد كان إنشاء رسائل فردية لوسائل التواصل الاجتماعي يستغرق وقتاً طويلاً، مثلما كان الأمر بالنسبة لالتقاط وتحرير الصور ومقاطع الفيديو.

ولكن الآن، جعل الذكاء الاصطناعي إنشاء مثل هذا المحتوى في متناول يد أي شخص، حتى ولو لم يتمتع بالمهارات الرقمية الأساسية.

فعلى سبيل المثال يمكن لمقطع صوتي يحاكي صوت القادة المنتخبين أو الشخصيات الموثوقة أن يخبر مجموعات مختارة من الناخبين بمعلومات مضللة حول استطلاعات الرأي والتصويت، أو يسبب ارتباكاً عاماً.

والأخطر من كل ذلك، هو أنه يمكن للذكاء الإصطناعي إنشاء الصور ومقاطع الفيديو بسرعة أكبر بكثير مما يستطيع مدققو الحقائق مراجعتها وفضح زيفها.