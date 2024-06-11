بسبب تقنيات "الذكاء الاصطناعي".. ماسك يهدد بحظر أجهزة أبل في شركاته

هدد الملياردير إيلون ماسك بحظر أجهزة أبل في شركاته في حال تم دمج برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة OpenAI في نظام التشغيل iOS، واصفًا هذا الارتباط بأنه خطر أمني.

ورغم أن ماسك شارك في تأسيس شركة OpenAI، لكنه اختلف مع الشركة الناشئة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، فيما كان قد أعرب بعدة مناسبات عن مخاوفه بشأن الآثار المترتبة على السلامة الناجمة عن التطوير السريع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع العلم أنه يعمل أيضًا على منافس لـ ChatGPT.

العرض التقديمي من أبل

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب العرض التقديمي الذي قدمته شركة أبل في مؤتمرها لعام 2024، عندما قالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون إن العملاء سيتمكنون من الوصول إلى ChatGPT الخاص بـ OpenAI من خلال المساعد الرقمي Siri.

وتخطط أبل لطرح الإمكانيات كجزء من مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في وقت لاحق من هذا العام.

وخلال العرض التقديمي الذي قدمته أبل، قالت الشركة إن تكامل ChatGPT سيأتي إلى أنظمة التشغيل الخاصة بها لأجهزة آيفون وآيباد وماك، لكنها قالت أيضًا إنه لن يتم تتبع بيانات المستخدم وستكون هناك احتياطات أمنية أخرى.

وأعلنت شركة أبل أن حماية الخصوصية مضمونة عند الوصول إلى ChatGPT داخل Siri، بحيث لن يتم تخزين الطلبات بواسطة OpenAI، كما سيتم حجب عناوين IP الخاصة بالمستخدمين.