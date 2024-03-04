تقنية لاستخراج الذهب من النفايات الإلكترونية

طور باحثون تقنية لاستخراج الذهب عالي النقاء من النفايات الإلكترونية، في خطوة من شأنها أن تُحدث ثورة في عمليات استعادة الذهب، لا سيما أن التقنية تستفيد من عنصر غير متوقع يتم الحصول عليه من صناعة المواد الغذائية.

ويحظى الذهب بتقدير كبير لقيمته الجوهرية وتطبيقاته المتنوعة التي تغطي مختلف الصناعات، بما في ذلك الإلكترونيات والفضاء والطب وتكنولوجيا النانو، بحسب ما ذكر موقع "newatlas"، الذي بين أن الطبيعة المحدودة لموارد الذهب إلى جانب الطلب المتزايد عليه تؤكد الحاجة الملحة لطرق الاستخراج المستدامة.

وتتمحور آلية عمل التقنية، وفقًا للموقع، حول استخدام مصل اللبن، وهو منتج ثانوي لإنتاج الجبن، كعنصر حاسم في عملية استخراج الذهب، من خلال تحويل بروتينات مصل اللبن إلى مصفوفة من "ألياف الأميلويد"، وهو ما ينتج مادة "ماصة" قادرة على استخراج الذهب بشكل انتقائي من النفايات الإلكترونية.

وبين الموقع أنه ضمن ظروف خاضعة للرقابة تتضمن الحموضة ودرجات الحرارة المرتفعة، تخضع بروتينات مصل اللبن لعملية تمسخ؛ ما يؤدي إلى تكوين ألياف نانوية داخل مصفوفة هلامية، حيثُ تتم معالجة "الجل" الناتج لاحقًا وتحويله إلى مادة تشبه الإسفنج، وتكون جاهزة لالتقاط الأيونات المعدنية من مكونات النفايات الإلكترونية الذائبة.