الذكاء الاصطناعي .. آفاق جديدة وأجور عالية

على الرغم من كونه مجالًا جديدًا ومتخصصًا، إلا أن المهن في مجال الذكاء الاصطناعي ليست متجانسة، بسبب وجود أنواع مختلفة من الوظائف التي تحتاج إلى مهارات وخبرة محددة. وهذه أبرزها:

مهندس التعلم الآلي: يقع مهندسو التعلم الآلي عند تقاطع هندسة البرمجيات وعلوم البيانات، حيث إنهم يستفيدون من أدوات البيانات الضخمة وأطر البرمجة لإنشاء نماذج علوم بيانات قابلة للتطوير وجاهزة للإنتاج، يمكنها التعامل مع تيرابايت من البيانات في الوقت الفعلي. وتعتبر وظائف مهندس التعلم الآلي هي الأفضل لأي شخص لديه خلفية تجمع بين علوم البيانات والبحث التطبيقي وهندسة البرمجيات. وتبحث وظائف الذكاء الاصطناعي عن المتقدمين ذوي المهارات القوية في الرياضيات، والخبرة في التعلم الآلي، والتعلم العميق، والشبكات العصبية، والتطبيقات السحابية، ومهارات البرمجة في Java وPython وScala. ومن المفيد أيضًا أن تكون على دراية جيدة بأدوات تطوير البرمجيات IDE مثل Eclipse وIntelliJ .

عالم البيانات: يقوم علماء البيانات بجمع البيانات الأولية وتحليلها واستخلاص الأفكار لمجموعة واسعة من الأغراض. ويستخدمون أدوات وعمليات وخوارزميات تكنولوجية مختلفة لاستخراج المعرفة من البيانات وتحديد الأنماط ذات المعنى. قد يكون هذا أساسيًا مثل تحديد الحالات الشاذة في بيانات السلاسل الزمنية، أو معقدًا مثل التنبؤ بالأحداث المستقبلية وتقديم التوصيات.

مطور ذكاء الأعمال: يقوم مطورو ذكاء الأعمال (BI) بمعالجة البيانات الداخلية والخارجية المعقدة لتحديد الاتجاهات. على سبيل المثال، في شركة الخدمات المالية، يمكن أن يكون هذا الشخص مراقباً لبيانات سوق الأوراق المالية للمساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمار. وفي شركة المنتجات، يمكن أن يكون هذا الشخص هو الذي يراقب اتجاهات المبيعات وتحديد إستراتيجية التوزيع.

عالم أبحاث: يعد دور علماء الأبحاث أحد أكثر وظائف الذكاء الاصطناعي ذات التوجه الأكاديمي. إنهم يطرحون أسئلة جديدة ومبتكرة ليجيب عليها الذكاء الاصطناعي. وهم خبراء في تخصصات متعددة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الرياضيات والتعلم الآلي والعميق والإحصاء. ومثل علماء البيانات، من المتوقع أن يكون الباحثون حاصلين على درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر.