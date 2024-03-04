الذكاء الاصطناعي .. آفاق جديدة وأجور عالية
يعتبر الذكاء الاصطناعي مسارًا وظيفيًا واعدًا، نظرًا لنموه الكبير، مع زيادة بنسبة 32٪ في السنوات الأخيرة بعدد الوظائف؛ إذ تشير ندرة المواهب الملحوظة إلى ارتفاع الطلب على المهنيين المؤهلين.
وتوفر ثورة الذكاء الاصطناعي فرصة لا مثيل لها للنمو والابتكار؛ ما يجعل الحياة المهنية في هذا المسار مجزية بشكل استثنائي. ومع احتضان الصناعات من الرعاية الصحية إلى استكشاف الفضاء للذكاء الاصطناعي، فإن الطلب على الاختصاصيين الماهرين آخذ في الارتفاع، وكونك محترفًا في الذكاء الاصطناعي لا يضعك في طليعة التقدم التكنولوجي فحسب، بل يفتح لك أيضًا الأبواب أمام مجموعة متنوعة من الأدوار الوظيفية الديناميكية.
شهادة في الذكاء الاصطناعي
تعد درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي أداة ممتازة للمحترفين الطموحين؛ إذ يستغرق الحصول عليها 4 سنوات؛ ما يمكنك من البحث عن وظائف تحليل البيانات، وعلوم البحث، وهندسة البرمجيات. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي أمرًا لا غنى عنه في العديد من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة، وبالتالي تفتح الشهادة في الذكاء الإصطناعي الأبواب أمام فرص لا حصر لها.
ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل يمكن أن توفر لك درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي أيضًا أن تكون مقدراً بشكل هائل كموظف مع تعزيز راتبك، كما سيكون لديك الكثير من الفرص لأدوار مختلفة لخطوتك المهنية التالية. وهناك أنواع مختلفة من برامج درجة الماجستير في الذكاء الاصطناعي، ويمكنك الاختيار حسب رغبتك، وتشمل ماجستيرا في الذكاء الاصطناعي، وشهادة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وشهادة في هندسة الروبوتات والأنظمة المستقلة، وشهادة في اللغويات الحاسوبية ودرجات معالجة اللغات الطبيعية، وشهادة في علوم البيانات والتحليلات.
تحديد أي شهادة تختار
يعتمد اختيار أي شهادة يجب الحصول عليها في مجال الذكاء الاصطناعي على الأهداف والاهتمامات واحتياجات الصناعة. على سبيل المثال، قد يميل المهتمون بالعمل في الخوارزميات نحو الحصول على درجة علمية في التعلم الآلي، بينما يجب على المهتمين ببناء الأنظمة الذكية أن يتجهوا نحو برامج الروبوتات والأنظمة الذاتية.
ولتحديد اهتماماتك في مجال الذكاء الاصطناعي، عليك أن تفكر في الصناعات التي تهمك أكثر. ثم انظر إلى قوائم الوظائف لمعرفة ما إذا كانت الواجبات تبدو مثيرة للاهتمام، وبمجرد العثور على بعض الوظائف التي تهمك، انظر إلى المؤهلات لتحديد المهارات التي تحتاج إلى صقلها في برنامج شهادتك. ولاختيار أفضل برنامج للذكاء الاصطناعي بالنسبة لك، تحدث إلى الموجهين والمهنيين ومستشاري التوجيه، لاختيار البرنامج الذي سيزودك بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق أهدافك المهنية النهائية. وتأكد من أن برنامج الشهادة سيوفر لك الفرص لاكتساب المهارات والمعرفة الضرورية للمهنة التي حددتها، بعد ذلك يجب أن تكون قادرًا على تضييق الخيارات العديدة إلى أفضل نوع من الشهادات والجامعات بالنسبة لك.
وظائف الذكاء الاصطناعي
على الرغم من كونه مجالًا جديدًا ومتخصصًا، إلا أن المهن في مجال الذكاء الاصطناعي ليست متجانسة، بسبب وجود أنواع مختلفة من الوظائف التي تحتاج إلى مهارات وخبرة محددة. وهذه أبرزها:
مهندس التعلم الآلي: يقع مهندسو التعلم الآلي عند تقاطع هندسة البرمجيات وعلوم البيانات، حيث إنهم يستفيدون من أدوات البيانات الضخمة وأطر البرمجة لإنشاء نماذج علوم بيانات قابلة للتطوير وجاهزة للإنتاج، يمكنها التعامل مع تيرابايت من البيانات في الوقت الفعلي. وتعتبر وظائف مهندس التعلم الآلي هي الأفضل لأي شخص لديه خلفية تجمع بين علوم البيانات والبحث التطبيقي وهندسة البرمجيات. وتبحث وظائف الذكاء الاصطناعي عن المتقدمين ذوي المهارات القوية في الرياضيات، والخبرة في التعلم الآلي، والتعلم العميق، والشبكات العصبية، والتطبيقات السحابية، ومهارات البرمجة في Java وPython وScala. ومن المفيد أيضًا أن تكون على دراية جيدة بأدوات تطوير البرمجيات IDE مثل Eclipse وIntelliJ .
عالم البيانات: يقوم علماء البيانات بجمع البيانات الأولية وتحليلها واستخلاص الأفكار لمجموعة واسعة من الأغراض. ويستخدمون أدوات وعمليات وخوارزميات تكنولوجية مختلفة لاستخراج المعرفة من البيانات وتحديد الأنماط ذات المعنى. قد يكون هذا أساسيًا مثل تحديد الحالات الشاذة في بيانات السلاسل الزمنية، أو معقدًا مثل التنبؤ بالأحداث المستقبلية وتقديم التوصيات.
مطور ذكاء الأعمال: يقوم مطورو ذكاء الأعمال (BI) بمعالجة البيانات الداخلية والخارجية المعقدة لتحديد الاتجاهات. على سبيل المثال، في شركة الخدمات المالية، يمكن أن يكون هذا الشخص مراقباً لبيانات سوق الأوراق المالية للمساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمار. وفي شركة المنتجات، يمكن أن يكون هذا الشخص هو الذي يراقب اتجاهات المبيعات وتحديد إستراتيجية التوزيع.
عالم أبحاث: يعد دور علماء الأبحاث أحد أكثر وظائف الذكاء الاصطناعي ذات التوجه الأكاديمي. إنهم يطرحون أسئلة جديدة ومبتكرة ليجيب عليها الذكاء الاصطناعي. وهم خبراء في تخصصات متعددة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الرياضيات والتعلم الآلي والعميق والإحصاء. ومثل علماء البيانات، من المتوقع أن يكون الباحثون حاصلين على درجة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر.
مهندس برمجيات: يقوم مهندسو برمجيات الذكاء الاصطناعي ببناء منتجات تجمع بين مهام التطوير مثل كتابة التعليمات البرمجية والتكامل المستمر ومراقبة الجودة وإدارة واجهة برمجة التطبيقات وما إلى ذلك لمهام الذكاء الاصطناعي. كما يقومون بتطوير وصيانة البرامج، ويقومون بتحديث تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
محلل بيانات: لفترة طويلة، كان محلل البيانات هو الشخص الذي يجمعها وينظفها ويعالجها ويحللها للحصول على رؤى. بالنسبة للجزء الأكبر، كانت هذه المهام عادية ومتكررة. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي، تمت أتمتة الكثير من الأعمال. ولذلك، تمت ترقية دور المحلل لينضم إلى المجموعة الجديدة من وظائف الذكاء الاصطناعي. واليوم، يقوم هؤلاء المحللون بإعداد البيانات لنماذج التعلم الآلي وبناء تقارير مفيدة بناءً على النتائج.
مهندس الروبوتات: قد يكون مهندس الروبوتات هو من أوائل المهن في مجال الذكاء الاصطناعي، عندما اكتسبت الروبوتات الصناعية شعبية في وقت مبكر من الخمسينيات. فمن خطوط التجميع إلى التدريس، قطعت الروبوتات شوطًا طويلًا، وأصبحت تستخدم في الرعاية الصحية والعمليات الجراحية، بينما يتم أيضًا بناء الروبوتات البشرية لتكون مساعدة شخصية للناس. وبالتالي، مهمة مهندس الروبوتات هي تحقيق كل هذا وأكثر.
مهندس البرمجة اللغوية العصبية: هم متخصصون في الذكاء الاصطناعي وفي اللغة البشرية، بما في ذلك المعلومات المنطوقة والمكتوبة. ويستخدم المهندسون الذين يعملون في مجال المساعدات الصوتية والتعرف على الكلام ومعالجة المستندات وما إلى ذلك تقنية البرمجة اللغوية العصبية. بالنسبة لدور مهندس البرمجة اللغوية العصبية، تتوقع المنظمات الحصول على درجة علمية متخصصة في اللغويات الحاسوبية. وقد يكونون أيضًا على استعداد للنظر في المتقدمين الحاصلين على مؤهل في علوم الكمبيوتر أو الرياضيات أو الإحصاء.
مجالات توظيف محترفي الذكاء الاصطناعي
هناك أكثر من 15000 وظيفة في مجال الذكاء الاصطناعي مدرجة على LinkedIn اليوم. وتقوم المنظمات عبر مجموعة واسعة من الصناعات بالتوظيف.
ويبدو أن الصناعة التي تحتوي على أكبر عدد من وظائف الذكاء الاصطناعي المفتوحة هي التكنولوجيا؛ إذ تقوم شركات مثل أبل، ومايكروسوفت، وغوغل، وفيسبوك، وأدوبي وآي بي أم، وإنتل وغيرها، بالتوظيف لأدوار الذكاء الاصطناعي.
وتقوم مؤسسات الرعاية الصحية بتعيين المزيد من المناصب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما يقوم لاعبو البيع بالتجزئة مثل أمازون، وشركات الإعلام مثل وارنر، وبلومبرغ، بالتوظيف. في السياق عينه، إن التوقعات الوظيفية الحالية للذكاء الاصطناعي (AI) واعدة جدًا. ويتوقع أن ينمو التوظيف في مجال علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي في الولايات المتحدة وحدها بنسبة 11% حتى عام 2029. وسيضيف هذا حوالي 531,200 وظيفة جديدة في الصناعة، براتب أعلى من المتوسط لجذب المرشحين.
رواتب عالية
تؤمن وظائف الذكاء الاصطناعي، بمن في ذلك المهندسين والباحثين والمتخصصين في معالجة اللغات الطبيعية، الحصول على رواتب عالية؛ ما يعكس قيمة الصناعة وإمكاناتها للحصول على مكافآت مالية. ويوفر هذا المجال فرص نمو ومرونة متنوعة؛ ما يسمح للمحترفين بالعمل في قدرات مختلفة مثل العاملين لحسابهم الخاص أو الاستشاريين أو مطوري المنتجات. علاوة على ذلك، فإن المهارات المكتسبة في الذكاء الاصطناعي قابلة للتحويل عبر العديد من الصناعات؛ ما يجعلها خيارًا وظيفيًا متعدد الاستخدامات.
وتشير توقعات أن الذكاء الاصطناعي سيضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، إضافة لنمو الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في السنوات القادمة.