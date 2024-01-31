تطبيقات لمعرفة مكان عائلتك وأصدقائك على أندرويد
يدرك الكثير منا الطرق العديدة التي يمكن من خلالها تتبعنا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لذلك قد تشعر بأنك لا تحتاج إلى إضافة طريقة أخرى إلى هذا المزيج.
لكن معرفة مكان وجود الأصدقاء والعائلة يمكن أن يكون مفيدًا في كثير من الأحيان، وهو أمر يمكنك القيام به من هاتف أندرويد الخاص بك. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه يمكنك أن تظل متحكمًا فيمن يمكنه رؤية موقعك ومتى، ويمكنك إيقاف مشاركة الموقع في أي وقت إذا تحول شخص ما في حياتك من موضع الثقة إلى عدمه.
كذلك، قد يكون من المفيد للآباء أيضًا معرفة أن أطفالهم آمنون من خلال الاطلاع على المكان الذي يتواجدون فيه.
مشاركة الموقع عبر خرائط غوغل
الخيار الأكثر وضوحًا لمشاركة الموقع على نظام أندرويد هو خرائط غوغل، حيث يتم تثبيتها مسبقًا، وهي متوافرة أيضًا على أجهزة آيفون.
ويمكن أن تكون مشاركة الموقع باتجاه واحد أو باتجاهين، بحيث يمكنك رؤية أشخاص آخرين دون رؤيتك إذا كنت تريد وإذا سمحوا بذلك. وإذا كنت تريد جعل موقعك مرئيًا، ستحتاج إلى تمكين تتبع الموقع على هاتفك من الإعدادات في أندرويد.
ولبدء مشاركة موقعك افتح خرائط غوغل على هاتفك، وانقر على الصورة الرمزية أعلى اليمين، وحدد مشاركة الموقع، وانقر فوق مشاركة جديدة لبدء مشاركة موقعك مع شخص جديد. ثم حدد مدة مشاركة موقعك لتعيين فترة زمنية تتراوح بين 15 دقيقة و 9 ساعات.
كما يمكنك إيقاف تشغيل مشاركة الموقع، إذا كنت تفضل أن تتمكن جهة الاتصال هذه من رؤية موقعك حتى تقرر أنت خلاف ذلك. وبعد الاختيار، تتلقى جهة الاتصال التي اخترتها بعد ذلك تنبيهًا في خرائط غوغل يفيد بأنك تشارك موقعك. وسيكون لدى جهة الاتصال خيار مشاركة موقعهم معك، ولكن ليس عليهم القيام بذلك.
تطبيقات أخرى
قد تحتوي التطبيقات الأخرى في هاتفك على نوع من ميزات مشاركة الموقع المضمنة فيها في واتساب، على سبيل المثال، يمكنك النقر على أيقونة مشبك الورق في أسفل المحادثة، ثم النقر على الموقع للسماح لشخص ما بمعرفة مكانك لمدة تصل إلى 8 ساعات.
كذلك يمكن مشاركة المواقع مع أصدقائك وعائلتك على "سنابشات"، أيضًا عبر خرائط سناب. وإذا أردت ذلك، اضغط على أيقونة دبوس الخريطة على الشاشة الرئيسة لمعرفة مكان جميع جهات الاتصال الخاصة بك، أو على الأقل جهات الاتصال التي تشارك موقعها معك. ثم اضغط على أيقونة المثلث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى لتعيين أي من أصدقائك يمكنه رؤية مكانك.
وفيما يتعلق بتطبيقات مشاركة الموقع المخصصة، فإن "Glympse" هو من أفضلها، إذ يمكنك الحصول على الكثير من الخيارات لإدارة من يمكنه رؤية موقعك ومتى، ويمكنك حتى استخدامه مع الأشخاص الذين ليس لديهم هذا التطبيق مثبتًا على هواتفهم.
كما يعد تطبيق "Life360" ممتازًا أيضًا، لكنه موجه في المقام الأول نحو العائلات. وبالإضافة إلى تقديم ميزات مشاركة الموقع بما في ذلك التنبيهات المستندة إليه التي يمكنك أنت وأطفالك الاستفادة منها، ويوفر التطبيق أيضًا ميزات المراسلة الخاصة وتتبع الجهاز. كما يمكنه تحذيرك إذا كان يعتقد أن أحد أفراد العائلة قد تعرّض لحادث باستخدام مستشعرات الهاتف بنفس طريقة تطبيق السلامة الشخصية من غوغل.