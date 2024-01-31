تطبيقات لمعرفة مكان عائلتك وأصدقائك على أندرويد

يدرك الكثير منا الطرق العديدة التي يمكن من خلالها تتبعنا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لذلك قد تشعر بأنك لا تحتاج إلى إضافة طريقة أخرى إلى هذا المزيج.

لكن معرفة مكان وجود الأصدقاء والعائلة يمكن أن يكون مفيدًا في كثير من الأحيان، وهو أمر يمكنك القيام به من هاتف أندرويد الخاص بك. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه يمكنك أن تظل متحكمًا فيمن يمكنه رؤية موقعك ومتى، ويمكنك إيقاف مشاركة الموقع في أي وقت إذا تحول شخص ما في حياتك من موضع الثقة إلى عدمه.

كذلك، قد يكون من المفيد للآباء أيضًا معرفة أن أطفالهم آمنون من خلال الاطلاع على المكان الذي يتواجدون فيه.

مشاركة الموقع عبر خرائط غوغل

الخيار الأكثر وضوحًا لمشاركة الموقع على نظام أندرويد هو خرائط غوغل، حيث يتم تثبيتها مسبقًا، وهي متوافرة أيضًا على أجهزة آيفون.

ويمكن أن تكون مشاركة الموقع باتجاه واحد أو باتجاهين، بحيث يمكنك رؤية أشخاص آخرين دون رؤيتك إذا كنت تريد وإذا سمحوا بذلك. وإذا كنت تريد جعل موقعك مرئيًا، ستحتاج إلى تمكين تتبع الموقع على هاتفك من الإعدادات في أندرويد.