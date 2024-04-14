ابتكار قد يُحدث ثورة في إنتاج الطاقة الشمسية

طور علماء في منظمة "الكومنولث" للبحوث العلمية والصناعية الأسترالية (CSIRO)، نظامًا قادرًا على طباعة خلايا شمسية رقيقة ومرنة.

ومن شأن النظام، أن يُحدث ثورة في إنتاج وتطبيق الطاقة الشمسية، الأمر الذي يجعلها أكثر سهولة وتنوعًا، بحسب ما ذكره موقع "كول داون".

وأوضح الموقع أن النظام يمكنه إنتاج واختبار أكثر من 10 آلاف خلية شمسية يوميًا، وهو إنجاز يعد بعيد المنال يدويًا، وفقًا للموقع.

وتتمتع الخلايا الشمسية المطبوعة بمجموعة من التطبيقات المحتملة، بما في ذلك دمجها في المباني والمركبات والملابس والأجهزة القابلة للارتداء، مما يوفر حلولاً للطاقة المستدامة.