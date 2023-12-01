آفاق واعدة لتقنيات الطاقة الشمسية في عام 2024

مع استمرار التحوّل العالمي إلى الطاقة المتجددة، تشهد صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية توسعًا لا مثيل له، إذ نجح في ترسيخ مكانته بقوة كمساهم محوري في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.

ومع هذا التحول السريع، شهدت تكنولوجيا الطاقة الشمسية تقدمًا مثيرًا للإعجاب في التقنيات المستخدمة، بما في ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) ومزارع الطاقة الشمسية العائمة.

وبحسب تقرير لموقع Techround، هناك المزيد عن سوق الطاقة الشمسية يمكن توقعه خلال عام 2024، إذ إن صعود الطاقة الشمسية إلى مكانة بارزة يظل متجذرًا باعتبارها خيارًا وفيرًا ومتجددًا وصديقًا للبيئة.

سوق الطاقة الشمسية

ويعود النمو القوي لهذا القطاع إلى التقدم التكنولوجي والحوافز الحكومية، فقد ارتفع سوق الطاقة الشمسية العالمي إلى قيمة تقديرية تبلغ 67.8 مليار جنيه إسترليني في عام 2022، ومن المتوقّع أن يتجاوز 161.9 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030، مما يمثل معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 11.5٪ بين عام 2023 و 2030.