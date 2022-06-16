شركة هولندية تبدأ إنتاج أول سيارة طاقة شمسية في العالم

أعلنت شركة ”لايت يير“ (Lightyear) الهولندية، اليوم الخميس، أنها ستبدأ، الخريف المقبل، تصنيع أول سيارة في العالم مزودة بألواح شمسية.

وقالت الشركة في بيان نشرته شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية إنه سيتم تزويد السيارة التي أُطلق عليها اسم ”Lightyear 0“ بألواح شمسية منحنية في سقفها، وبغطاء محرك وجذع يساعدان في ملء البطارية الكهربائية أثناء قيادتها (أو متوقفة)، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون التسليم الأول للسيارة في أوروبا في وقت مبكر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأوضحت الشركة أن السيارة ستكون قادرة على السير لمسافة 388 ميلًا (640 كلم) دون التوقف لإعادة الشحن، وسيكون لديها نطاق إضافي يصل إلى 44 ميلًا (72 كلم) في اليوم عن طريق الألواح الشمسية.

وذكر البيان أن كل ساعة في الشمس ستضيف ما يصل إلى 6 أميال (10 كلم) من الشحن إلى البطارية، وسيعطي النطاق الشمسي تغذية إضافية للرحلات الطويلة ما يعني أن السائق سيقضي وقتًا أقل في محطات الشحن أو قد لا يحتاجها على الإطلاق.

وقالت الشركة في بيانها: ”في بلدان حارة مثل إسبانيا أو البرتغال، إذا كانت تنقلاتك اليومية أقل من 22 ميلًا، فلن تحتاج إلى شحن السيارة لمدة تصل إلى 7 أشهر.. وفي مناخ أكثر غيومًا، مثل هولندا، ستحتاج السيارة إلى الشحن بعد شهرين“.

وأشارت ”سي أن أن“ في تقريرها إلى أنه يوجد الكثير من القواسم المشتركة بين السيارة ”0“ ونموذج Lightyear One الأولي الذي تم كشف النقاب عنه قبل عامين، ولكنها قادرة على أداء أفضل باستخدام بطارية أصغر حجمًا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة والشريك المؤسس لكس هوفسلوت إن ”مجموعة نقل الحركة في هذه السيارة هي الأكثر كفاءة في العالم“، مضيفًا أن ”الشكل الديناميكي الهوائي للسيارة، والمحركات الأربعة داخل العجلات، تتيح لبطارية أصغر توفير نفس المسافة“.

وأضاف: ”هذا يعني أن ”السيارة بأكملها أخف وزنًا إذ إننا تمكّنا من الوصول إلى 1.575 كجم…. و إذا نظرت إلى السيارات الأخرى في نطاق مشابه فهي أثقل بنسبة 40% تقريبًا.“

ولفتت الشبكة إلى أن شركات أخرى تعمل على تطوير سيارات مزودة بألواح شمسية، لكن لا أحد منها جاهز لدخول السوق بعد.

وذكرت الشكبة أنه في حين أن المفهوم الكامل لـ Lightyear 0 يعتمد على تحسين الكفاءة، وخفض وقت الشحن، فإن سرعتها القصوى تبلغ 100 ميل (165 كلم) في الساعة فقط.

وأضافت: ”كما أنها باهظة الثمن إذ إن أحد طرازات السيارة سيكلفك 250 ألف يورو (262 ألف دولار) أي أكثر بقليل من سعر سيارة فيراري روما، وأكثر بكثير من سعر المركبات الكهربائية العائلية متوسطة المدى مثل نيسان ليف (حوالي 27 ألف دولار في الولايات المتحدة) أو طراز Tesla 3 (حوالي 50000 دولار).