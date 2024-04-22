ماذا تفعل إذا فقدت حاسوب "ماك" الخاص بك؟.. إليك 5 نصائح ضرورية
في حال فقدت جهاز الكومبيوتر المحمول Mac الخاص بك أو تمت سرقته، فهناك عدد من الإجراءات التي عليك القيام بها للمساعدة في استعادته أو على الأقل، حماية المعلومات المخزنة عليه.
يمكن أن يكون فقدان جهاز Mac الخاص بك تمامًا كفقدان أي جهاز آخر مهم بالنسبة لك، أمرًا مؤلمًا ومرهقًا. ومع ذلك، من الضروري أن تتصرف بسرعة وتتخذ خطوات معينة لحماية بياناتك وزيادة فرص استرداد جهازك.
وفيما يلي خمسة أشياء يجب عليك فعلها إذا فقدت جهاز Mac الخاص بك:
استخدم ميزة العثور على جهاز Mac: إذا كنت قد قمت مسبقًا بتمكين ميزة Find My Mac، فاستخدمها لتتبع موقع جهازك.
ويمكنك القيام بذلك عبر جهاز آخر من أبل أو عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك على متصفح الويب.
ويمكن لـ Find My Mac أيضًا قفل جهازك عن بعد أو مسح بياناته إذا لزم الأمر.
وضع علامة على الجهاز كمفقود: لدى أبل ميزة في Find My تسمح لك بوضع علامة على الجهاز تحدده كـ "مفقود".
وعندما تضع هذه العلامة، فإنك تقفله عن بعد برمز مرور، ما يحافظ على أمان معلوماتك.
يؤدي هذا أيضًا إلى تعطيل Apple Pay على الجهاز الذي فقدته، ويمكنك أيضًا عرض رسالة مخصصة تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة بك على الجهاز المفقود.
إبلاغ السلطات: إذا تمت سرقة جهاز Mac الخاص بك أو كنت تشك في وقوع حادث ما أدى إلى ذلك، فابلغ سلطات إنفاذ القانون المحلية بالحادثة.
وقم بتزويدها بجميع التفاصيل ذات الصلة وبوصف لجهاز Mac الخاص بك للمساعدة في تحقيقاتها بهدف العثور عليه.
مسح جهازك عن بعد: لا تقلق بشأن محو بيانات الجهاز عن بُعد طالما كان لديك نظام التشغيل macOS Catalina أو إصدار أحدث مثبتًا، بحيث لا يزال بإمكانك استخدام Find My لتحديد موقع الجهاز أو تشغيل صوت عليه أو لمسح البيانات عنه.
وتذكر أنه إذا قمت بهذه الخطوة لن تتمكن من تحديد موقع الجهاز أو تشغيل صوت بعد ذلك.
تغيير كلمات المرور الخاصة بك: لحماية معلوماتك الحساسة، قم بتغيير كلمات المرور لجميع حساباتك المهمة عبر الإنترنت، مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المصرفية.
تمنع هذه الخطوة الوصول غير المصرح به إلى حساباتك من خلال جهاز Mac المفقود.