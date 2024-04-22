ماذا تفعل إذا فقدت حاسوب "ماك" الخاص بك؟.. إليك 5 نصائح ضرورية

يمكن أن يكون فقدان جهاز Mac الخاص بك تمامًا كفقدان أي جهاز آخر مهم بالنسبة لك، أمرًا مؤلمًا ومرهقًا. ومع ذلك، من الضروري أن تتصرف بسرعة وتتخذ خطوات معينة لحماية بياناتك وزيادة فرص استرداد جهازك.

وفيما يلي خمسة أشياء يجب عليك فعلها إذا فقدت جهاز Mac الخاص بك:

استخدم ميزة العثور على جهاز Mac: إذا كنت قد قمت مسبقًا بتمكين ميزة Find My Mac، فاستخدمها لتتبع موقع جهازك.

ويمكنك القيام بذلك عبر جهاز آخر من أبل أو عن طريق تسجيل الدخول إلى حساب iCloud الخاص بك على متصفح الويب.

ويمكن لـ Find My Mac أيضًا قفل جهازك عن بعد أو مسح بياناته إذا لزم الأمر.