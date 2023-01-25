ناسا تجهز صاروخا نوويا يقلل وقت السفر للمريخ 7 أشهر

كشفت وكالة ناسا مؤخراً أنها تبني صاروخًا يعمل بالطاقة النووية يمكنه إرسال البشرإلى المريخ بشكل أسرع بكثير من المركبة التقليدية، علماً أن الوصول إلى الكوكب الأحمر يستغرق حاليًا 7 أشهر.

ودخلت وكالة الفضاء الأمريكية في شراكة مع وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) بشأن برنامج الصاروخ الذي سيتم اختباره في عام 2027، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

ويوفر الصاروخ الحراري النووي (NTR) نسبة دفع إلى وزن عالية تبلغ حوالي 10000 مرة أكبر من الدفع الكهربائي وكفاءة أكبر بمرتين إلى 5 مرات من الدفع الكيميائي في الفضاء.

ودرست وكالة الفضاء مفهوم الدفع الحراري النووي لعقود، وتُدخل هذه التقنية الحرارة من مفاعل الانشطار النووي إلى دافع الهيدروجين لتوفير قوة دفع يُعتقد أنها أكثر كفاءة بكثير من محركات الصواريخ التقليدية القائمة على المواد الكيميائية.