ناسا تجهز صاروخا نوويا يقلل وقت السفر للمريخ 7 أشهر
كشفت وكالة ناسا مؤخراً أنها تبني صاروخًا يعمل بالطاقة النووية يمكنه إرسال البشرإلى المريخ بشكل أسرع بكثير من المركبة التقليدية، علماً أن الوصول إلى الكوكب الأحمر يستغرق حاليًا 7 أشهر.
ودخلت وكالة الفضاء الأمريكية في شراكة مع وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) بشأن برنامج الصاروخ الذي سيتم اختباره في عام 2027، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
ويوفر الصاروخ الحراري النووي (NTR) نسبة دفع إلى وزن عالية تبلغ حوالي 10000 مرة أكبر من الدفع الكهربائي وكفاءة أكبر بمرتين إلى 5 مرات من الدفع الكيميائي في الفضاء.
ودرست وكالة الفضاء مفهوم الدفع الحراري النووي لعقود، وتُدخل هذه التقنية الحرارة من مفاعل الانشطار النووي إلى دافع الهيدروجين لتوفير قوة دفع يُعتقد أنها أكثر كفاءة بكثير من محركات الصواريخ التقليدية القائمة على المواد الكيميائية.
إلى جانب العبور الأسرع، قالت المجموعات إن الصاروخ الحراري النووي الجديد سيقلل من المخاطر على رواد الفضاء؛ لأنهم لن يسافروا عبر الفضاء لفترة طويلة.
وسيؤدي ذلك إلى تقليل الوقت الذي يتعرض فيه رواد الفضاء لإشعاع الفضاء السحيق بشكل كبير وسيتطلبون إمدادات أقل، مثل الطعام والبضائع الأخرى، أثناء رحلة إلى المريخ.
يشار إلى أن وكالة ناسا حاولت في هذا المجال لأكثر من 60 عامًا وشرعت في المهمة لأول مرة في عام 1961، وقاد ذلك مدير مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا ورائد الصواريخ ويرنر فون براون.
وقالت الدكتورة ستيفاني تومبكينز مديرة DARPA: "يعد مجال الفضاء أمرًا بالغ الأهمية للتجارة الحديثة والاكتشاف العلمي والأمن القومي".
وأضافت: "إن القدرة على تحقيق قفزات في التقدم في تكنولوجيا الفضاء من خلال برنامج الصاروخ الحراري النووي DRACO ستكون ضرورية لنقل المواد بشكل أكثر كفاءة وسرعة إلى القمر، وفي النهاية، الناس إلى المريخ".