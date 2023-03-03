سعودي إماراتي.. الفضاء على موعد مع أول لقاء عربي خارج الأرض‎‎

بعث رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي وعلي القرني، رسائل تهنئة وتشجيع من الأرض، إلى زميلهم الإماراتي سلطان النيادي، الذي وصل صباح اليوم الجمعة إلى محطة الفضاء الدولية، بينما يستعدان للحاق به في لقاء عربي فريد وغير مسبوق بالفضاء.

ويتدرب الفريق السعودي، الذي يضم رائدي فضاء آخرين، هما مريم فردوس وعلي الغامدي، على متطلبات رحلتهم المقبلة التي يشارك فيها اثنان منهم في الربع الثاني من العام الجاري، ما يعني لقاءهم بالنيادي الذي سيبقى في المحطة الدولية لمدة ستة أشهر.

وكتبت ريانة برناوي عبر تويتر: "تمنياتي لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، النجاح والتوفيق في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، كل التوفيق سلطان".

كما بعث علي القرني بتهنئته للنيادي: "مبارك للأشقاء في دولة الإمارات على الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، مع تمنياتي بالتوفيق لرائد الفضاء سلطان النيادي في مهمته الفضائية".

وشاهد العالم، صباح الجمعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لحظة التحام المركبة دراجون التي تحمل بعثة استكشافية على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزملاؤه من طاقم Crew-6، في محطة الفضاء الدولية بشكل كامل.