الصين توافق على طلبات من 16 دولة لاستخدام التلسكوب "فاست"
وافقت الصين على طلبات من 16 دولة لاستخدام التلسكوب اللاسلكي الكروي "فاست"، لما يقرب من 6400 ساعة رصد.
وقالت وكالة الأنباء "شينخوا"، اليوم الجمعة، إن فريق التشغيل والصيانة لـ"فاست" يعمل على تحسين كفاءة الرصد بشكل أكبر، وتلبية الطلب المتزايد من دوائر علوم الفلك على الصعيد الدولي.
ونقلت الوكالة عن كبير مهندسي التلسكوب، جيانغ بنغ، قوله إن أنظمة ومنصات الروبوت الذكية الخمسة للصيانة، والتي اجتازت اختبار القبول، ستساعد في زيادة وقت الرصد بـ30 يومًا كل عام.
ويبلغ قطر التلسكوب اللاسلكي الكروي الصيني 500 متر، ويعد أكبر تلسكوب لاسلكي أحادي الطبق والأكثر حساسية في العالم.
وتتضمن مشاريع الرصد بشكل أساسي رصد التدفقات الراديوية السريعة، ورصد النجوم النابضة ومسح الهيدروجين المحايد.
وبدأ تشغيل التلسكوب "فاست"، الذي يقع في منخفض بمقاطعة قويتشو جنوب غربي الصين، في يناير/كانون الثاني عام 2020، وافتتح رسميًا للعالم في 31 مارس/آذار عام 2021.