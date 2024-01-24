غوغل تعترف: الوضع المتخفي Incognito يتتبع بيانات المستخدم

وإذا كنت لا تريد أن يتذكر غوغل كروم نشاطك، فيمكنك تصفح الويب بخصوصية في وضع التصفح المتخفي Incognito، وهذا يعني أن نشاطك لا يظهر في سجل متصفح كروم، وبالتالي لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون جهازك أيضًا من رؤية نشاطك.

لكن مواقع الويب قد تراك كمستخدم جديد، ولن تعرف من أنت طالما لم تقم بتسجيل الدخول، هذا ما اعتقده كثير من المستخدمين، لكن الأمر لا يبدو كذلك على الإطلاق.

فبعد التوصل إلى تسوية في دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار، عدلت غوغل التحذير الذي تعرضه عندما يتم استخدام وضع التصفح المتخفي في كروم، قائلة إن ذلك الوضع لن يغير في كيفية جمع مواقع الويب لبيانات الأشخاص.