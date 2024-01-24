غوغل تعترف: الوضع المتخفي Incognito يتتبع بيانات المستخدم
وافقت غوغل على تسوية دعوى قضائية تزعم أنها تستخدم متصفح الخصوصية الخاص بها لجمع المعلومات عن المستخدمين ومتابعة أنشطتهم على الإنترنت، بعد أن اعترفت بأن الوضع المتخفي Incognito لا يخفي الكثير ويتتبع بيانات المستخدم.
وإذا كنت لا تريد أن يتذكر غوغل كروم نشاطك، فيمكنك تصفح الويب بخصوصية في وضع التصفح المتخفي Incognito، وهذا يعني أن نشاطك لا يظهر في سجل متصفح كروم، وبالتالي لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون جهازك أيضًا من رؤية نشاطك.
لكن مواقع الويب قد تراك كمستخدم جديد، ولن تعرف من أنت طالما لم تقم بتسجيل الدخول، هذا ما اعتقده كثير من المستخدمين، لكن الأمر لا يبدو كذلك على الإطلاق.
فبعد التوصل إلى تسوية في دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار، عدلت غوغل التحذير الذي تعرضه عندما يتم استخدام وضع التصفح المتخفي في كروم، قائلة إن ذلك الوضع لن يغير في كيفية جمع مواقع الويب لبيانات الأشخاص.
دعوى قضائية
زعمت دعوى خصوصية مرفوعة عام 2020 ضد غوغل أنها ضللت المستخدمين وجعلتهم يعتقدون أن أنشطتهم على الإنترنت ستكون محظورة على الشركة.
وقال المدعون إن الشركة استخدمت تقنيات الإعلان لفهرسة زياراتهم للموقع، واستخدمت مجموعة من المعلومات غير الخاضعة للمساءلة في ظل التصور الخاطئ للخصوصية.
ولحل الموضوع، وافقت غوغل على تسوية الدعوى القضائية، إلا أن هذه التسوية لا تزال تتطلب موافقة قاض فيدرالي، وسيتم تقديمها إلى المحكمة بحلول 24 فبراير/شباط المقبل.
تحديث رسالة الخصوصية
وبناءً على ذلك، قامت غوغل بتحديث الرسالة التي يراها المستخدمون عندما يكونون في "وضع المتصفح الخفي".
وأضافت في رسالة إخلاء مسؤولية بأن وظيفة الخصوصية Incognito لا تزال تجمع بيانات المستخدم التي يمكن لمواقع الويب والخدمات الوصول إليها.
والرسالة الجديدة مرئية فقط على أحدث إصدار من غوغل كروم، بينما لا تزال الرسالة السابقة مرئية لبعض المستخدمين.
وتنص الرسالة أيضًا على أن سجل التصفح وملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع والمعلومات التي يتم إدخالها في النماذج، لا يتم حفظها في وضع التصفح المتخفي.
يذكر أن الرسالة السابقة التي تلقاها المستخدمون عندما كانوا في وضع التصفح المتخفي أخبرتهم أنه "الآن يمكنك التصفح بخصوصية، ولن يرى الأشخاص الآخرون الذين يستخدمون هذا الجهاز نشاطك.. ومع ذلك، سيتم حفظ الإشارات المرجعية والتنزيلات بالإضافة إلى عناصر قائمة القراءة".
وأعطت الرسالة السابقة أيضًا للمستخدمين خيار حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، والتي تمنع المواقع في المقام الأول من تتبع نشاط الإنترنت.
أما الرسالة الجديدة، فتقول: "لن يرى الأشخاص الآخرون الذين يستخدمون هذا الجهاز نشاطك، لذا يمكنك التصفح بخصوصية أكبر، لكن هذا الأمر لن يغير كيفية جمع البيانات بواسطة مواقع الويب التي تزورها، بما في ذلك غوغل، وسيتم حفظ التنزيلات والإشارات المرجعية وعناصر قائمة القراءة".
بيان غوغل
وقال متحدث باسم غوغل في بيان: "يسعدنا حل هذه الحالة التي اعترضنا عليها منذ فترة طويلة، وسنوفر المزيد من المعلومات للمستخدمين حول وضع التصفح المتخفي".
وتابع: "سيستمر وضع التصفح المتخفي في غوغل كروم بمنح الأشخاص خيار تصفح الإنترنت من دون حفظ نشاطهم في متصفحهم أو أجهزتهم".
هل يمكن تصفح الإنترنت بخصوصية وأمان؟
نعم، ولكن ليس باستخدام وضع التصفح المتخفي في غوغل، أو الوضع الخاص في أي متصفح، إذ تقوم الشبكات الافتراضية الخاصة VPN بإخفاء عنوان IP الخاص بك، وهو المعرف الفريد لجهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو الجهاز اللوحي على الإنترنت، وبذلك لن تعرف مواقع الويب التي تزورها من أنت أو مكانك الحقيقي.
كما تقوم الشبكات الافتراضية الخاصة أيضًا بتشفير البيانات التي ترسلها وتستقبلها عبر الإنترنت، ما يجعلها غير مفهومة لأي شخص من دون مفتاح فك التشفير.