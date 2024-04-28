بسبب محتواها الجنسي.. أبل تزيل تطبيقات ذكاء اصطناعي من متجرها

وبحسب موقع "404 ميديا"، فقد اعتمدت الشركات المطورة لتلك التطبيقات على إعلانات إنستغرام للترويج لتطبيقات مسيئة زعمت أنها يمكنها "خلع ملابس الفتيات مجانًا"، وقد احتوت تلك الإعلانات على روابط تنقل المستخدمين إلى صفحات تلك التطبيقات في متجر "آب ستور".

وأزالت أبل ثلاثة تطبيقات من متجر آب ستور بعد الإبلاغ عنها مباشرةً، مما يعني أن الشركة نفسها لم تتمكن من العثور على التطبيقات التي انتهكت سياستها، وأن تلك التطبيقات قد تجاوزت عملية المراجعة، ولم يُمنع مطوروها من نشرها للمستخدمين.