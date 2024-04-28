بسبب محتواها الجنسي.. أبل تزيل تطبيقات ذكاء اصطناعي من متجرها
أزالت شركة أبل بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أن تولد صورًا عارية ذات طبيعة جنسية من متجرها "آب ستور".
وكانت قد أبلغت أبل بوجود عدد من تطبيقات إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي في متجر "آب ستور" التي يُروج لها على أنها قادرة على "إنشاء صور عارية بدون موافقة".
وبحسب موقع "404 ميديا"، فقد اعتمدت الشركات المطورة لتلك التطبيقات على إعلانات إنستغرام للترويج لتطبيقات مسيئة زعمت أنها يمكنها "خلع ملابس الفتيات مجانًا"، وقد احتوت تلك الإعلانات على روابط تنقل المستخدمين إلى صفحات تلك التطبيقات في متجر "آب ستور".
وأزالت أبل ثلاثة تطبيقات من متجر آب ستور بعد الإبلاغ عنها مباشرةً، مما يعني أن الشركة نفسها لم تتمكن من العثور على التطبيقات التي انتهكت سياستها، وأن تلك التطبيقات قد تجاوزت عملية المراجعة، ولم يُمنع مطوروها من نشرها للمستخدمين.