"واتس أب" سيتيح تعطيل ميزة رسائل الفيديو الفورية

يُجري تطبيق "واتس آب" اختبارًا لميزة جديدة تُتيح للمستخدمين تعطيل رسائل الفيديو الفورية، التي أتاحها، مؤخرًا، بضغطة زر، وهو ذاته المستخدم لإرسال الرسائل الصوتية، الأمر الذي أزعج بعض المستخدمين.

وستصبح ميزة إرسال رسائل الفيديو الفورية اختيارية مع تحديث "واتس آب" المستقبلي، إذ إن النسخة التجريبية الأحدث من التطبيق تضيف خيارًا جديدًا لتعطيل رسائل الفيديو الفورية، ويمكن العثور على الخيار ضمن إعدادات الدردشة.

وبمجرد تعطيل رسائل الفيديو الفورية، يعود رمز الميكروفون إلى مساره الأصلي، إلا أن ذلك لا يعني إنهاء الميزة بشكل كامل، لأنه حتى عند إيقاف التبديل، لايزال بالإمكان استقبال رسائل الفيديو الفورية من المستخدمين الآخرين.

ويحتوي إصدار "واتس آب" 2.23.13.16 على نظام "أندرويد" على تصميم جديد في بياناته، إذ يتخلى التصميم عن الشريط العلوي المعتاد باللون الأخضر الداكن في واجهة المستخدم ويستبدله بتصميم أبيض باهت مع شعار واتساب البارز في الجزء العلوي بدلاً من النص العادي السابق.