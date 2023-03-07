"كيا" تطلق أول سيارة كهربائية رباعية الدفع
أعلنت شركة "كيا" الكورية الجنوبية عن سيارتها "2024 EV9"، التي تعد أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل تصدرها الشركة وهي الأضخم من نوعها، بعد عامين من عرض نموذجها المكون من 3 صفوف من المقاعد.
وأطلقت "كيا" نموذجها الكهربائي من السيارة في إطار توجهها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضر بالبيئة الناتج عن حرق السيارات التقليدية لمشتقات الوقود الأحفوري.
وتشبه السيارة طراز "إيسكالاد" من شركة "كاديلاك" الأمريكية، وهي بمثابة تطوير لسيارة "EV6" التي أطلقتها الشركة في 2021، بالتعاون مع شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية؛ وفقا لموقع "ذا فيرج".
ونشرت شركة "كيا" مجموعة صور ومقاطع فيديو ترويجية تركز على ميزاتها؛ من زجاج أمامي أكثر ميلانا وأضواء "ليد" أمامية متحركة.
وأفصحت الشركة عن نيتها إطلاق التصميم الكامل، منتصف مارس/آذار 2023، بعد مرور شهور من إطلاق سيارتها الأولى "إي في6" الكهربائية بالكامل في 2021، التي تستخدم محركين وتحقق تسارعا يصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية.
وتمتاز "EV6" بإمكانية استخدامها كمصدر للطاقة لشحن الأجهزة والمركبات الأخرى بما يصل إلى 3.6 كيلو واط بفضل بطارياتها التي تبلغ قوتها 800 فولت، والسيارة مجهزة بشاشتي عرض داخليتين، وإمكانية تحديث نظام التشغيل لاسلكيا، ومن المتوقع أن يكون الطراز الجديد مشابها لها مع تحديثات وميزات جديدة.
وتسعى مختلف شركات صناعة السيارات الكهربائية العملاقة حول العالم للتوجه نحو صناعة السيارات الكهربائية واستبدالها بالسيارات العاملة بالوقود الأحفوري في إطار محاربة التغير المناخي الناتج عن انبعاثات الكربون.
وكشفت شركات عديدة عن سيارات كهربائية جديدة بعد أن دخلت سوق صناعتها حديثاً، وتشاركته مع شركة "تيسلا" الأمريكية التي يملكها إيلون ماسك والمتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية>
وتحولت شركات كبرى؛ مثل "بي إم دبليو" و"فورد" و"فولفو" وأخرى غيرها إلى صناعة سيارات كهربائية بالكامل أو سيارات هجينة، مع تزايد ملحوظ في الطلب على السيارات الكهربائية.