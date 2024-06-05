أبل تستعد لتقديم هاتفها آيفون 16 بميزات فريدة من نوعها

كشف تقرير لمجلة "فوربس"عن جديد أجهزة "آيفون 16"، التي سيكون لها مظهر مختلف هذه المرة.

ووفق التسريبات التي نشرتها المجلة، فإن الهاتف الجديد سيُكشف عنه في مؤتمر أبل السنوي الذي يعقد في سبتمبر من كل عام، إذ تكشف الشركة الأمريكية العملاقة سنويا عن الجيل الجديد من هواتفها.

وإضافة إلى التغييرات الكثيرة التي يتميز بها الجهاز، من شاشات العرض المختلفة وعدسات الكاميرا الأكثر تقدما، والتصميم الحراري الجديد لمنع ارتفاع درجة الحرارة، فإن "آيفون 16" سيشهد كثيرا من التغييرات.

ومن تلك التغييرات، بحسب المجلة الأمريكية، حواف "آيفون 16" التي ستكون أرق لتصبح الأضيق في العالم على الإطلاق.

وتعد أبل أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعد تجاوزها 3 تريليونات دولار خلال عام 2023 بفضل هاتفها الذكي الشهير.