الذكاء الاصطناعي يحسن كفاءة الرعاية الصحية

أحدث الذكاء الاصطناعي في العقود الأخيرة، تحولًا تدريجيًا في مشهد الرعاية الصحية، بهدف تعزيز السلامة والفاعلية في رعاية المرضى، وفق ما ذكرته شبكة "cnbc" الإخبارية.

وبحسب الشبكة، حولت أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، التركيز نحو تحسين الكفاءة، مما أدى إلى موجة من الفوائد لكل من المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى على حد سواء.

وقالت إن شركة "Nvidia"، المشهورة بابتكاراتها في الأجهزة والرقائق، كانت في طليعة ثورة الرعاية الصحية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث طورت تطبيقات خاصة مصممة لمختلف مجالات الرعاية الصحية، بما في ذلك: التصوير، والحوسبة، وعلم الجينوم، واكتشاف الأدوية.

وأكد الخبراء على أهمية دمج هذه التطبيقات لتقديم خدمات قيمة للمستخدمين النهائيين، مع الاعتراف بالرعاية الصحية باعتبارها واحدة من أكبر الصناعات المعتمدة على البيانات.

ومع ذلك، فإن الطبيعة شديدة التنظيم لقطاع الرعاية الصحية تتطلب اهتمامًا دقيقًا بالخصوصية والأمن والشفافية في نشر الذكاء الاصطناعي، كما أوضح الدكتور جوش فيسيل، مدير مكتب الطب الانتقالي في المعاهد الوطنية للصحة.

أما الطب التحويلي، وهو أمر بالغ الأهمية لترجمة الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية، فيرى أن الذكاء الاصطناعي أداة محورية، وإلى جانب تبسيط المهام الإدارية والحد من الإرهاق بين العاملين في المجال الطبي، فإن الذكاء الاصطناعي يبشر بالخير في معالجة تحديات الرعاية الصحية الحرجة مثل النقص العالمي في التمريض، وتسريع عمليات تطوير الأدوية.