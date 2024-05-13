كيف يمكنك نقل الصور من الآيفون إلى الكمبيوتر بسهولة؟

يعد إرسال الملفات أو الصور من هاتف آيفون إلى جهاز الكمبيوتر أمرًا شاقًا، ولكن الآن لديك عدة طرق للقيام بذلك بسرعة.

وعلى الرغم من أن تطبيق الصور في أبل يعد وسيلة ممتازة لإدارة مكتبة صورك، إلا أن فقدان هاتفك الآيفون أو كسره سيؤدي إلى فقدان جميع ذكرياتك الرقمية الثمينة.

من هنا، حتى لو أنشأت نسخة احتياطية لجهازك الآيفون على iCloud، إلا أنه يبقى من الحكمة تخزين صورك على جهاز الكمبيوتر. وبفضل أبل، أصبح نقل الصور من آيفون إلى الكمبيوتر أسهل بعدة طرق، وقد جمعنا قائمة بأفضل السبل لمساعدتك على الاحتفاظ بالصور التي لا ترغب بخسارتها.