كيف يمكنك نقل الصور من الآيفون إلى الكمبيوتر بسهولة؟
يعد إرسال الملفات أو الصور من هاتف آيفون إلى جهاز الكمبيوتر أمرًا شاقًا، ولكن الآن لديك عدة طرق للقيام بذلك بسرعة.
وعلى الرغم من أن تطبيق الصور في أبل يعد وسيلة ممتازة لإدارة مكتبة صورك، إلا أن فقدان هاتفك الآيفون أو كسره سيؤدي إلى فقدان جميع ذكرياتك الرقمية الثمينة.
من هنا، حتى لو أنشأت نسخة احتياطية لجهازك الآيفون على iCloud، إلا أنه يبقى من الحكمة تخزين صورك على جهاز الكمبيوتر. وبفضل أبل، أصبح نقل الصور من آيفون إلى الكمبيوتر أسهل بعدة طرق، وقد جمعنا قائمة بأفضل السبل لمساعدتك على الاحتفاظ بالصور التي لا ترغب بخسارتها.
استخدام تطبيق الصور
هناك خطوات عليك اتباعها لنقل الصور من آيفون إلى جهاز الكمبيوتر، أولها توصيل جهازك الآيفون بالكمبيوتر باستخدام كابل USB مناسب.
الآن، الغ قفل هاتفك؛ لأن جهاز الكمبيوتر لن يتمكن من تحديد هاتفك إذا كان مقفلاً. وهنا سترى المطالبة "الوثوق بهذا الكمبيوتر"، انقر فوق "الثقة" أو "السماح"، وسيسمح ذلك لجهاز الكمبيوتر بالوصول إلى صورك في الآيفون.
بعدها، حدد زر Start على جهاز الكمبيوتر وافتح تطبيق الصور. ثم حدد استيراد من جهاز USB، واتبع التعليمات.
الخطوة اللاحقة هي اختيار الصور التي تريد نقلها إلى جهاز الكمبيوتر، وتحديد المكان الذي تريد حفظ الملفات فيه. وأخيرا، سيتم نقل الملفات إلى جهاز الكمبيوتر.
نقل الصور من دون تطبيقات
إذا لم يكن لديك iCloud أو iTunes على جهاز الكمبيوتر وتريد نقل الملفات دون أي عمليات تثبيت إضافية، فاتبع الخطوات التالية:
في البداية اربط جهاز الآيفون بالكمبيوتر باستخدام كابل الشحن.
إذا لم يكن لديك iTunes، فسترى مطالبة السماح لهذا الجهاز بالوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو على هاتفك بدلاً من الوثوق بهذا الكمبيوتر.
انقر فوق "السماح". الآن، افتح File Explorer على جهاز الكمبيوتر، سترى جهاز iPhone مدرجًا كجهاز جديد على الشريط الجانبي الأيسر.
انقر فوق الهاتف على الشريط الجانبي وسترى المجلد "DCIM". بداخله سترى مجلدات فرعية، اعتمادًا على عدد الصور الموجودة على هاتفك.
المجلد الافتراضي للصور هو 100APPLE، بينما بالنسبة للمجلدات الإضافية، يرتفع العدد إلى 101، 102، إلخ.
وبمجرد تحديد موقع الصور المراد نقلها، قم بسحبها وإسقاطها في الموقع الذي اخترته على جهاز الكمبيوتر.
وأخيرا، تأكد من قيامك بنسخ الملفات وعدم نقلها؛ لأن خيار "نقل" يزيل الصور من جهاز آيفون. ومع ذلك، إذا كنت تخطط لمسح ذاكرة هاتفك، فإن نقل الملفات هو الحل الأفضل.