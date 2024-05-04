هذه أفضل تطبيقات رقمنة الصور الورقية القديمة
هناك شيء ما يتعلق بالصورة الورقية، إنها لحظة مجمدة في الزمن، وتعود أحيانًا إلى أجيال مضت، وإذا كنت محظوظًا، فستجد وصفًا لوقت ومكان التقاط الصورة مكتوبًا على ظهرها..
أما في الوقت الحالي، فمعظم الصور التي نلتقطها مباشرة على هواتفنا الذكية لا تتحول أبدًا إلى شكل مادي، لكن ذلك يجعل العثور على الصور ومشاركتها أمرًا سهلاً.
كما تشغل هواتفنا الذكية مساحة أقل بكثير من ألبومات الصور المتعددة التي يتم وضعها على الرف، أو في الخزائن، أو على رف الكتب.
رقمنة الصور
في يوم ما، كان استخدام الماسح الضوئي Scanner الخيار الوحيد لإنشاء نسخ رقمية، ولكن التقدم في التكنولوجيا جعل من السهل أكثر من أي وقت مضى رقمنة ذكرياتك الثمينة والوصول إليها من أي مكان وزمان.
ولقد وجدنا تطبيقين مجانيين وسهلي الاستخدام لتسهيل عملية الانتقال من الصور الورقية إلى الرقمية. وننصحك بالتفكير في تخزين الصور الرقمية الجديدة في السحابة أو على محرك أقراص ثابت خارجي حتى لا تشغل مساحة على جهازك.
ويتطلب كِلا التطبيقين منك تصوير الصور القديمة، ما قد يستغرق وقتًا طويلاً، ولكن بفضل عملية الاقتصاص، لن تضطر إلى محاولة ضبط الزوايا بشكل صحيح إلا بعد التقاط الصورة.
ويساعدك التطبيقان على اقتصاص الصور بسهولة بمساعدة ميزة تجعل محاذاة الحواف بشكل صحيح أمرًا سهلاً.
تطبيق PhotoScan من غوغل فوتوز: سيقوم التطبيق بتدوير صورك واقتصاصها تلقائيًّا، ويمكن أن يكون ذلك بمثابة مساعدة كبيرة وموفرًا للوقت إذا كان لديك الكثير من الصور التي تريد تحويلها إلى صيغة رقمية.
يحتوي التطبيق أيضًا على طريقة لالتقاط الصورة مع منع الوهج الذي يحدث غالبًا عند التقاط صورة على الهاتف الذكي.
تطبيق Microsoft Lens: يقوم هذا التطبيق بمسح أكثر من مجرد صور، فهو يعمل أيضًا مع بطاقات العمل وغيرها من أشكال النص المكتوب.
كما يمكنك استخدام Microsoft Lens لتحويل الصور إلى ملفات PDF وWord وPowerPoint وExcel، ورقمنة النص المطبوع أو المكتوب بخط اليد، وحفظها في OneNote، أو OneDrive، أو جهازك المحلي. يمكنك أيضًا استيراد الصور الموجودة بالفعل على جهازك للعمل عليها في التطبيق.