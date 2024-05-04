هذه أفضل تطبيقات رقمنة الصور الورقية القديمة

هناك شيء ما يتعلق بالصورة الورقية، إنها لحظة مجمدة في الزمن، وتعود أحيانًا إلى أجيال مضت، وإذا كنت محظوظًا، فستجد وصفًا لوقت ومكان التقاط الصورة مكتوبًا على ظهرها..

أما في الوقت الحالي، فمعظم الصور التي نلتقطها مباشرة على هواتفنا الذكية لا تتحول أبدًا إلى شكل مادي، لكن ذلك يجعل العثور على الصور ومشاركتها أمرًا سهلاً.

كما تشغل هواتفنا الذكية مساحة أقل بكثير من ألبومات الصور المتعددة التي يتم وضعها على الرف، أو في الخزائن، أو على رف الكتب.