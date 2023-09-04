مايكروسوفت تخفض سعر أحد تطبيقاتها

أعلنت شركة مايكروسوفت أنه اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ستتمكن الشركات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا من الحصول على حزمة التطبيقات "مايكروسوفت 365" و"أوفيس 365" دون منصة "تيمز"، مقابل اشتراك شهري يقل عن الاشتراك الحالي بمقدار 2.17 دولار.

ووصفت خطوة مايكروسوفت هذه بأنها محاولة لـ"استرضاء" الاتحاد الأوروبي، الذي يحقق في شبهة ارتكاب الشركة الأمريكية ممارسات احتكارية.

وبذلك تقدم مايكروسوفت تنازلاً للمفوضية الأوروبية المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب تحقيق رسمي حول ما إذا كانت عملاقة التكنولوجيا الأمريكية تنافس بطريقة غير عادلة من خلال دمج منصة التواصل "تيمز" في حزم برمجيات "أوفيس".

وبينت مايكروسوفت أن عملاءها الحاليين الذين اشتركوا في حزمة تطبيقات "أوفيس 365" ومعها منصة تيمز، يستطيعون الإبقاء على اشتراكاتهم كما هي، أو التحول نحو الاشتراك الأرخص دون منصة تيمز، كما أشارت الشركة الأمريكية إلى تحسين آليات التواصل بين برامجها وخدمات التواصل الأخرى المنافسة لخدمة تيمز.