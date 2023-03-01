طيران افتراضي وخدمات طبية من "إس كي تيلكوم" في مؤتمر برشلونة للأجهزة الذكية
عرضت شركة "إس كي تيليكوم" الكورية تقنيات عديدة مبتكرة في مؤتمر برشلونة الدولي للأجهزة الذكية الذي افتتح فعالياته في 27 فبراير/شباط 2023، من خلال تعاونها مع شركاء متخصصين بالذكاء الاصطناعي مثل "كونان تكنولوجي"، و"مولوكو"، و"فانتوم أي آي".
طيران افتراضي
وطورت الشركة جهاز محاكاة يوفر تجربة افتراضية لزوار المعرض تتضمن رحلة افتراضية فوق سماء مدينتي "سيئول" و"بوسان" في كوريا الجنوبية.
ونجحت الشركة بذلك من خلال الجمع بين طائرات "يو أي أم" المبنية على أساس طائرات "أي فيتلو" التابعة لشركة "جوبي إفييشن" الأمريكية، الشريك الحصري لشركة "إس كي تيليكوم" في أعمال الطائرات.
ويمكن للزوار من خلال منصة خدمة التنقل "تي ماب" تخطيط رحلتهم بشكل كامل لتتضمن وسائل نقل متعددة وخدمات ترفيهية أثناء الرحلات الجوية.
ووفرت الشركة للزوار إمكانية قيادة جهاز محاكاة طائرات "يو أي أم" واستخدام منصة التحكم لتقدير مسار الطائرات ومنع الاصطدامات.
وتقدم شركة "إس كي تيليكوم" تقنية تستخدم طائرات مسيرة للتحقق من جودة شبكات اتصالها الجوية.
وقالت إنها تخطط لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الطائرة في عام 2025، وتتوقع تحقيق إيرادات كبيرة منها في المستقبل، وفقا لموقع "سي أن بي سي".
وتمضي حكومة كوريا الجنوبية قدما في محاولة تسويق سيارات الأجرة الجوية، وتتطلع شركتا "إس كي تيليكوم" و"جوبي إفييشن" للاستفادة من الدعم الرسمي.
وقال ها بين يونغ، كبير مسؤولي التطوير في "إس كي تيليكوم"، إن "الخدمة ستتوفر في الأسواق منتصف العام 2025".
وأضاف: "إذا تمكنت الشركة من إثبات جودة الخدمة وضمان أمان استخدام الناس لها، فحكومة كوريا الجنوبية موافقة على توسيع مجال خدمة سيارات الأجرة الجوية".
خدمات طبية ذكية
وعرضت الشركة أيضا خدمات ذكاء اصطناعي طبية؛ مثل الذكاء الاصطناعي "أي آي كير" المصمم لمساعدة أشخاص يحتاجون للرعاية الاجتماعية مثل كبار السن الذين يعيشون بمفردهم.
وتعاونت "إس كي تيليكوم" مع الشركتين الكوريتين "سابيون" و"أل بي أس تيك" لإنشاء خدمة "جي آي بلس" لتوفير خدمات الملاحة للأشخاص المصابين بالإعاقات البصرية، فضلا عن تطوير خدمة "سرفيلنس بلس" الرامية إلى تقديم خدمات بصرية قائمة على الذكاء الاصطناعي.
وطورت شركة "إس كي تيليكوم" أيضا منصة "جويوهان أم"، وهي منصة تنقل قائمة على تقنية المعلومات والاتصالات لمساعدة سائقي سيارات الأجرة الصم.
يُذكر أن مؤتمر برشلونة العالمي للأجهزة الذكية، يعرض أبرز التقنيات الذكية في مركز المؤتمرات "فيرا دي برشلونة" على مدى 4 أيام، ليستقبل عشرات الآلاف من الزوار من أكثر من 200 دولة، وفقا لتوقعات المنظمين.
وعرضت أجنحة المؤتمر تقنيات حديثة وإصدارات عديدة تهم المستهلك، على الرغم من غياب العروض القوية للاعبين أساسيين وشركات كبرى؛ مثل "سوني" و"سامسونغ" و"آبل".
ويبدو أن نسخة العام الحالي من شأنها إعادة الألق للمعارض التقنية العالمية، بعد تراجع كثير منها بسبب وباء كوفيد-19.