طيران افتراضي وخدمات طبية من "إس كي تيلكوم" في مؤتمر برشلونة للأجهزة الذكية

وتمضي حكومة كوريا الجنوبية قدما في محاولة تسويق سيارات الأجرة الجوية، وتتطلع شركتا "إس كي تيليكوم" و"جوبي إفييشن" للاستفادة من الدعم الرسمي.

وقال ها بين يونغ، كبير مسؤولي التطوير في "إس كي تيليكوم"، إن "الخدمة ستتوفر في الأسواق منتصف العام 2025".

وأضاف: "إذا تمكنت الشركة من إثبات جودة الخدمة وضمان أمان استخدام الناس لها، فحكومة كوريا الجنوبية موافقة على توسيع مجال خدمة سيارات الأجرة الجوية".

خدمات طبية ذكية

وعرضت الشركة أيضا خدمات ذكاء اصطناعي طبية؛ مثل الذكاء الاصطناعي "أي آي كير" المصمم لمساعدة أشخاص يحتاجون للرعاية الاجتماعية مثل كبار السن الذين يعيشون بمفردهم.

وتعاونت "إس كي تيليكوم" مع الشركتين الكوريتين "سابيون" و"أل بي أس تيك" لإنشاء خدمة "جي آي بلس" لتوفير خدمات الملاحة للأشخاص المصابين بالإعاقات البصرية، فضلا عن تطوير خدمة "سرفيلنس بلس" الرامية إلى تقديم خدمات بصرية قائمة على الذكاء الاصطناعي.