هل توجد بدائل أكثر استدامة من بطاريات الليثيوم؟

للعثور على بدائل واعدة لبطاريات الليثيوم، من المفيد أن نفكر في الأسباب التي جعلتها تحظى بشعبية كبيرة في المقام الأول، وهو العمر الافتراضي، وكثافة الطاقة، والسلامة، والقدرة على التحمل.

لكن لهذه البطاريات أيضًا سلبيات كثيرة، من بينها أنه لا تزال إعادة تدويرها عملية معقدة بعد إنهاء عمرها الإفتراضي؛ إذ تستهلك طاقة وموارد أكثر من إنتاج بطارية جديدة.

في السياق عينه، إن استخراج الليثيوم باستخدام برك التبخر، يأتي مع بصمة مائية عالية بحيث يتم إطلاق الملوثات في البيئة أثناء عملية التبخر؛ ما قد يؤثر على المجتمعات المجاورة لمناطق الاستخراج.

والبديل عن طريقة التبخر هو تعدين الصخور الصلبة، الذي له عيوبه الخاصة أيضًا. فمقابل كل طن من الليثيوم يتم استخراجه أثناء تعدين الصخور الصلبة، ينبعث حوالي 15 طنًا من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي.

بدائل قابلة للتطبيق

يعمل الباحثون على تطوير نماذج عدة من البطاريات، ربما إذا تم تطويرها بشكل أكبر في المستقبل، يمكنها أن تحل في بعض الأجهزة محل بطاريات الليثيوم، خاصة في الأجهزة الصغيرة والقابلة للارتداء. ومن بين البطاريات التي يتم العمل عليها:

بطاريات أيون الصوديوم