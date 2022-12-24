بدء تركيب أقوى شفرات لتوربينات الرياح في العالم
بدأ فريق من الخبراء في تركيب الشفرات الثلاثة للنموذج الأولي لتوربينات الرياح البحرية Vestas V236-15.0 MW بعدما وصلت أخيرًا إلى وجهتها النهائية، على أن يتم تدويرها قريبًا.
وتم تصنيع الشفرات، التي تعد الأكبر في العالم، ويبلغ ارتفاعها 379 قدمًا (115.5 متر) في مصنع شفرات فيستاس في ناكسكوف بالدنمارك.
ونقلت تلك الشفرات الضخمة إلى مركز اختبار أوستريلد الوطني الدنماركي على الساحل الشمالي الغربي، حيث سيتم تركيبها، بحسب ما أورده موقع "electrek".
وسيتم إنتاج شفرات توربينات الرياح البحرية V236-15.0 ميغاوات بشكل متسلسل في ناكسكوف اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2023، وكذلك في مصنع الشفرات التابع للشركة في تارانتو بإيطاليا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023.
وتم بالفعل تركيب أقسام برج النموذج الأولي، لذلك بمجرد ربط الشفرات، سيكون النموذج الأولي جاهزًا لإنتاج طاقته الأولى.
وسيبلغ قطر محرك توربينة الرياح البحرية 774 قدمًا (236 مترًا) وهو الأكبر في الصناعة، ويبلغ ارتفاعها 919 قدمًا (280 مترًا)، وهي أيضًا أطول توربينات رياح في العالم.
وبمقدرة التوربينة إنتاج 80 غيغاوات/ ساعة سنويًا، وهذا يكفي لتشغيل حوالي 20 ألف منزل في أوروبا وتوفير أكثر من 38 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة 25 ألف سيارة ركاب من الطريق سنويًا.
وستظهر توربينات الرياح البحرية العملاقة لأول مرة في عام 2024 بمزرعة الرياح فريدريكشافن الدنماركية.
وتم اختيارها أيضًا لمزرعة الرياح البحرية Atlantic Shores في نيوجيرسي، بالإضافة إلى مشروعي Empire Wind 1 و Empire Wind 2 في نيويورك.