بدء تركيب أقوى شفرات لتوربينات الرياح في العالم

بدأ فريق من الخبراء في تركيب الشفرات الثلاثة للنموذج الأولي لتوربينات الرياح البحرية Vestas V236-15.0 MW بعدما وصلت أخيرًا إلى وجهتها النهائية، على أن يتم تدويرها قريبًا.

وتم تصنيع الشفرات، التي تعد الأكبر في العالم، ويبلغ ارتفاعها 379 قدمًا (115.5 متر) في مصنع شفرات فيستاس في ناكسكوف بالدنمارك.